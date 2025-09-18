$41.180.06
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити

Київ • УНН

 386 перегляди

Кіберполіція України назвала п'ять найпоширеніших видів інтернет-шахрайства, серед яких недоставка товару після передоплати та псевдобанківські дзвінки. Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун наголосив на важливості підвищення кіберграмотності населення для захисту від шахраїв.

Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити

Для українців кібербезпека завжди була актуальною проблемою. Особливо вона болюча у час повномасштабної війни, коли громадянам треба бути особливо пильними, а  шахраї придумують нові схеми для обману. Які зараз найпоширеніші види шахрайства в інтернеті та чи можна їм протидіяти - дізнавався журналіст УНН. 

Схеми шахрайства в Інтернеті

За даними кіберполіції, на сьогодні найбільш поширеними є п’ять різновидів шахрайства в інтернеті:

  1. Недоставлення товару після передоплати на інтернет-майданчиках. Люди часто ведуться на такі афери через дуже низькі ціни, які їм пропонуються. 
    1. Псевдобанківські дзвінки. Шахраї використовують страхи, пов'язаних з блокуванням картки, списанням коштів, хакерською атакою, або ж буцімто цей дзвінок здійснено з метою запобігання "шахраям, що можуть телефонувати"..
      1. Прохання про "збір коштів". Під час війни дуже часто шахраї використовують соцмережі для фіктивного "збору коштів на дрони", "донати на авто" для конкретного підрозділу ЗСУ, або ж нав'язливо просять про допомогу для постраждалих від воєнної агресії.
        1. Фальшиві сторінки благодійних фондів. Через появу нових благодійних організацій шахраї вдаються до створення фальшивих сторінок реальних благодійних фондів, що нібито збирають кошти на боротьбу з глобальними катастрофами чи епідеміями.
          1. "Виплати від Трампа" (виплати від МВФ, міжнародних благодійних фондів тощо). Найчастіше шахраї використовують відомих політиків, керівників держав, щоб пантрувати на їхніх виборців, що безумовно довіряють їм та охоче реагують на "ініціативи" соціальної допомоги буцімто від них.

            Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун у коментарі УНН наголосив, що методи шахраїв в інтернеті доволі однакові. Вони змінюють лише так званий привід.  "Шахраї беруть якісь свіжі новини, які найбільше обговорюються, і під них формують свій шахрайський запит. Наприклад, якщо написати великій кількості абонентів шок-контент, новини типу "десять хвилин тому, повідомлення з москви, путін помер, похорони на завтра", а під цим лінком закласти шкідливе програмне забезпечення", - розповів Корсун.

            Шахраї продають "фейкові" авто онлайн: кіберполіція попереджає про нову схему обману17.09.25, 17:44 • 2624 перегляди

            Інтернет-шахраї активно використовують акаунти в месенджерах для здійснення своїх операцій. В цьому випадку теж використовується шок-контент.  

            Шахраї "хакають" приватні акаунти в месенджерах, це дуже поширене явище. Якщо їх хакають, то одразу усім контактам розсилають "ви виграли мільйон", "увага, кінець війни через місяць, прийнято рішення уряду, є домовленість", "Трамп оголосив". Все, що супер актуально, все, що цікавить велику кількість людей

            - зазначив Корсун.

            Він вказав, що дуже багато людей потрапляють у такі пастки, оскільки немає належного рівня роз’яснювальної роботи серед населення.

            Способи захисту від шахрайства

            Костянтин Корсун також пояснив, що держава не в змозі забезпечити захист смартфонів чи гаджетів простих громадян, адже це приватна власність, на яку вона не має права. Але функція держави у такій ситуації – навчити громадян кіберграмотності.

            Держава взагалі мало що може зробити у смартфоні кожного українця, бо це приватна власність і кожен має сам відповідати за безпеку свого смартфона. Але держава може навчити. Навчити, скажімо, десяти правилам персональної кібербезпеки. Це можна було б зробити. Якби в нас була, скажімо, національна агенція з кібербезпеки, що усі б знали, що вона цим займається і вона б розробила таку програму і всюди її розповсюджувала усіма можливими способами. Це могло б допомогти

            - зазначив Корсун.

            У Грузії затримали "афериста з Tіnder" Саймона Левієва15.09.25, 14:29 • 2582 перегляди

            На думку експерта, підвищення кіберграмотності людей - це єдине, що можна зробити в такому випадку. Проте він також пояснив, що державі під силу захистити інституції, які перебувають у її прямому підпорядкуванні.

            Держава може захистити лише великі інформаційні системи, які перебувають у її підпорядкуванні – міністерства, відомства, державні підприємства. Все, що не є державним, а лише комерційним, приватним – то на це держава не має прямого впливу. Вона може лише формувати політику. Вона може рекомендувати, пропонувати якісь курси, проводити навчання для журналістів, для військових

            - підкреслив Корсун.

            Разом з тим Корсун звернув увагу, що окремі спроби підвищити обізнаність населення у кібербезпеці здійснюються, проте це дуже хаотичні і точкові дії, які слабо впливають на загальну картину.

            Роз’яснювальна робота проводиться, але хаотично, децентралізовано, точково. Вийдіть на вулицю, спитайте людей, хто в Україні відповідає за кіберзахист – і дві третини відповідатимуть, що Мінцифри, а це не так. Мало хто знає, хто такі Держспецзв’язку. Хтось щось чув про кібероперації СБУ і ГУР, але це наступальні операції здебільшого. Немає обізнаності, щоб люди хоча б знали, які державні інституції у нас відповідають за національну кібербезпеку

            - зазначив Корсун.

            Захист від шахраїв: поради

            В Кіберполіції оприлюднили низку корисних порад, які допоможуть українцям уникнути неприємного "знайомства" з шахраями.

            В першу чергу, пояснюють в поліції, обираючи в інтернеті подарунки для родичів і друзів, слід пам’ятати, що шахраї намагаються максимально замаскуватися під добросовісних продавців. Вони розміщують на своїх ресурсах яскраві фото товарів, пишуть позитивні фейкові відгуки. Щоб не стати жертвою шахраїв, радять в кіберполіції, варто обирати післяплату та дотримуватися порад безпечного шопінгу.

            Великою популярністю серед шахраїв користуються застосунки для знайомств та відповідні веб-сайти. Зазвичай, вони використовують вкрадені чужі фото у своїх профілях. Одним зі способів перевірити це – скористатися сервісом пошуку зображень в Google.

            У Telegram шахраї спокушають бонусами та безкоштовним зв’язком, щоб викрасти дані абонентів13.08.25, 16:59 • 4895 переглядiв

            Однією з ознак спілкування з аферистом є пропозиції продовжити розмову на іншій платформі, особливо про яку ви раніше не чули. Вони, на відміну від відомих сервісів для знайомств, можуть не мати способів виявлення онлайн-шахрайств.

            Також, не слід переходити за сумнівними посиланнями, які надіслав новоспечений знайомий, а якщо вже зробили це, то не можна вводити дані банківських карток чи іншу персональну інформацію на таких ресурсах.

            Ще одним "червоним прапорцем" є прохання позичити гроші, які зазвичай надходять від шахрая через певний час після знайомства. Насторожити також повинні постійні відмовки від зустрічі. Скасування побачення як таке не передбачає, що перед вами злодій, але якщо особа постійно відмовляється зустрітися, це має змусити замислитися.

            Кіберполіція та ПФУ застерігають від фейкових повідомлень про пенсії28.08.25, 17:27 • 2244 перегляди

            Павло Зінченко

