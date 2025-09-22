Шахрай видавав себе за співробітника СБУ та виманив у пенсіонерки 100 тисяч гривень — поліція
81-річна жінка з Тернополя перерахувала 100 тисяч гривень шахраю, який погрожував їй кримінальним провадженням. Зловмисник представився співробітником спецслужби та вимагав гроші за уникнення в'язниці.
У Тернополі 81-річна жінка стала жертвою телефонного шахрая, який погрожував їй ув’язненням та змусив перерахувати 100 тисяч гривень. Про це пише УНН із посиланням на поліцію Тернопільської області.
Невідомий подзвонив потерпілій та представився співробітником спецслужби. Він заявив, що проти жінки відкрито кримінальне провадження через замовлення ліків з-за кордону. Аферист переконував, що уникнути в’язниці можна лише шляхом термінової сплати великої суми грошей.
Перелякана жінка вирушила до банку та перерахувала шахраю 100 тисяч гривень. Після цього зв’язок із ним обірвався. Лише тоді потерпіла звернулася до своїх близьких і зрозуміла, що її ошукали.
За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника
