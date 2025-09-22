Шахрай видавав себе за співробітника СБУ та виманив у пенсіонерки 100 тисяч гривень — поліція

$41.250.00
48.780.00
ukenru
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 15253 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 27967 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 42722 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 44497 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 53888 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 52338 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 76365 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 84429 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 63003 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58075 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
61%
754мм
Популярнi новини
Талібан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм під контроль США - Bloomberg21 вересня, 12:02 • 5540 перегляди
Китайська журналістка, яка першою повідомила про COVID-19, отримала ще чотири роки ув'язнення21 вересня, 13:35 • 4822 перегляди
США допоможуть Польщі та країнам Балтії у разі ескалації з боку рф - Трамп 21 вересня, 15:03 • 4588 перегляди
Міністр оборони Польщі заявив, що НАТО має рішуче реагувати на провокації рф 15:36 • 4412 перегляди
Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини 15:52 • 20891 перегляди
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 42717 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 33396 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 76364 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 84428 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 90285 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 70685 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 90285 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 40956 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 40908 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 42595 перегляди
Актуальне
МіГ-31
TikTok
YouTube
Eurofighter Typhoon
Іл-18

Шахрай видавав себе за співробітника СБУ та виманив у пенсіонерки 100 тисяч гривень — поліція

Київ • УНН

 • 264 перегляди

81-річна жінка з Тернополя перерахувала 100 тисяч гривень шахраю, який погрожував їй кримінальним провадженням. Зловмисник представився співробітником спецслужби та вимагав гроші за уникнення в'язниці.

Шахрай видавав себе за співробітника СБУ та виманив у пенсіонерки 100 тисяч гривень — поліція

У Тернополі 81-річна жінка стала жертвою телефонного шахрая, який погрожував їй ув’язненням та змусив перерахувати 100 тисяч гривень. Про це пише УНН із посиланням на поліцію Тернопільської області. 

"Проти вас відкрито кримінальне провадження, вам загрожує в’язниця" - у такий спосіб шахрай видурив у 81-річної тернополянки 100 тисяч гривень 

- розповіли в поліції.

Деталі  

Невідомий подзвонив потерпілій та представився співробітником спецслужби. Він заявив, що проти жінки відкрито кримінальне провадження через замовлення ліків з-за кордону. Аферист переконував, що уникнути в’язниці можна лише шляхом термінової сплати великої суми грошей.

Перелякана жінка вирушила до банку та перерахувала шахраю 100 тисяч гривень. Після цього зв’язок із ним обірвався. Лише тоді потерпіла звернулася до своїх близьких і зрозуміла, що її ошукали.

За фактом шахрайства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника 

- йдеться у повідомленні правоохоронців.

Нагадаємо 

Нещодавно у Тернополі працівник ТЦК у нетверезому стані спричинив серію аварій. Він пошкодив службові авто, вантажівку та Audi, а також наїхав на поліцейського.

Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити18.09.25, 10:58 • 58073 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоКримінал та НП
Аптека
Національна поліція України
Україна
Тернопіль