Аферисты в Киеве выманили 3,5 млн грн у пенсионерок, представляясь СБУ

В Киеве разоблачили двух мошенников, которые выдавали себя за сотрудников СБУ и обманули пожилых женщин на значительные суммы денег.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители сообщили о подозрении двум жителям Харькова, которые обманули по меньшей мере двух киевлянок пожилого возраста.

Под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум жителям Харькова, которые мошенническим способом обманули по меньшей мере двух пожилых киевлянок

Им инкриминируют ч. 5 ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

По данным следствия, подозреваемые получили базу контактов пенсионеров, которые покупали биологически активные добавки и звонили им, представлялись сотрудниками СБУ.

Мошенники убеждали женщин, что те финансировали врага.

Пожилых людей убеждали, что покупая эти добавки, они финансировали армию страны-агрессора

Потерпевшим предлагали избежать ответственности через "декларирование" сбережений.

Чтобы избежать уголовной ответственности, потерпевшим предлагали "задекларировать" свои сбережения. Для этого деньги нужно передать "сотрудникам СБУ", а через несколько дней их вернут