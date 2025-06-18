Аферисты в Киеве выманили 3,5 млн грн у пенсионерок, представляясь СБУ
Киев • УНН
В Киеве задержали мошенников, которые, выдавая себя за сотрудников СБУ, обманули пожилых женщин на более 3,5 млн грн. Злоумышленники убеждали пенсионерок, что те финансировали врага.
В Киеве разоблачили двух мошенников, которые выдавали себя за сотрудников СБУ и обманули пожилых женщин на значительные суммы денег.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.
Детали
Правоохранители сообщили о подозрении двум жителям Харькова, которые обманули по меньшей мере двух киевлянок пожилого возраста.
Под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум жителям Харькова, которые мошенническим способом обманули по меньшей мере двух пожилых киевлянок
Им инкриминируют ч. 5 ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.
По данным следствия, подозреваемые получили базу контактов пенсионеров, которые покупали биологически активные добавки и звонили им, представлялись сотрудниками СБУ.
Мошенники убеждали женщин, что те финансировали врага.
Пожилых людей убеждали, что покупая эти добавки, они финансировали армию страны-агрессора
Потерпевшим предлагали избежать ответственности через "декларирование" сбережений.
Чтобы избежать уголовной ответственности, потерпевшим предлагали "задекларировать" свои сбережения. Для этого деньги нужно передать "сотрудникам СБУ", а через несколько дней их вернут
"Таким образом, одна из пострадавших отдала 80 тыс. долларов США, а другая 18 тыс. долларов США и почти 260 тыс. гривен", – сообщили правоохранители.
Подозреваемых задержали после передачи денег.
Мужчин задержали сразу после встречи с одной из женщин, у которой они взяли деньги для 'декларирования'
Справка
Часть 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.