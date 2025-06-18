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Аферисты в Киеве выманили 3,5 млн грн у пенсионерок, представляясь СБУ

Киев • УНН

 • 668 просмотра

В Киеве задержали мошенников, которые, выдавая себя за сотрудников СБУ, обманули пожилых женщин на более 3,5 млн грн. Злоумышленники убеждали пенсионерок, что те финансировали врага.

Аферисты в Киеве выманили 3,5 млн грн у пенсионерок, представляясь СБУ

В Киеве разоблачили двух мошенников, которые выдавали себя за сотрудников СБУ и обманули пожилых женщин на значительные суммы денег.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской прокуратуры.

Детали

Правоохранители сообщили о подозрении двум жителям Харькова, которые обманули по меньшей мере двух киевлянок пожилого возраста.

Под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении двум жителям Харькова, которые мошенническим способом обманули по меньшей мере двух пожилых киевлянок

- говорится в сообщении

Им инкриминируют ч. 5 ст. 190 УК Украины – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

По данным следствия, подозреваемые получили базу контактов пенсионеров, которые покупали биологически активные добавки и звонили им, представлялись сотрудниками СБУ.

Мошенники убеждали женщин, что те финансировали врага.

Пожилых людей убеждали, что покупая эти добавки, они финансировали армию страны-агрессора

- отмечают в прокуратуре.

Потерпевшим предлагали избежать ответственности через "декларирование" сбережений.

Чтобы избежать уголовной ответственности, потерпевшим предлагали "задекларировать" свои сбережения. Для этого деньги нужно передать "сотрудникам СБУ", а через несколько дней их вернут

- объяснили в ведомстве.

"Таким образом, одна из пострадавших отдала 80 тыс. долларов США, а другая 18 тыс. долларов США и почти 260 тыс. гривен", – сообщили правоохранители.

Подозреваемых задержали после передачи денег.

Мужчин задержали сразу после встречи с одной из женщин, у которой они взяли деньги для 'декларирования'

– добавили в прокуратуре. 

Справка

Часть 5 статьи 190 Уголовного кодекса Украины предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.  

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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