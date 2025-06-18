Аферисти в Києві видурили 3,5 млн грн у пенсіонерок, представляючись СБУ

У Києві викрили двох шахраїв, які видавали себе за співробітників СБУ та ошукали літніх жінок на значні суми грошей.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Київської міської прокуратури.

Правоохоронці повідомили про підозру двом мешканцям Харкова, які ошукали щонайменше двох киянок похилого віку.

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом мешканцям Харкова, які у шахрайський спосіб ошукали щонайменше двох літніх киянок

Їм інкримінують ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

За даними слідства, підозрювані отримали базу контактів пенсіонерів, які купували біологічно-активні добавки та телефонували їм, представлялися співробітниками СБУ.

Шахраї переконували жінок, що ті фінансували ворога.

Літніх людей переконували, що купуючи ці добавки, вони фінансували армію країни-агресора

Потерпілим пропонували уникнути відповідальності через "декларування" заощаджень.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, потерпілим пропонували "задекларувати" свої заощадження. Для цього гроші потрібно передати "співробітникам СБУ", а за кілька днів їх повернуть