Аферисти в Києві видурили 3,5 млн грн у пенсіонерок, представляючись СБУ
Київ • УНН
У Києві затримали шахраїв, які, видаючи себе за співробітників СБУ, ошукали літніх жінок на понад 3,5 млн грн. Зловмисники переконували пенсіонерок, що ті фінансували ворога.
У Києві викрили двох шахраїв, які видавали себе за співробітників СБУ та ошукали літніх жінок на значні суми грошей.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Київської міської прокуратури.
Деталі
Правоохоронці повідомили про підозру двом мешканцям Харкова, які ошукали щонайменше двох киянок похилого віку.
За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом мешканцям Харкова, які у шахрайський спосіб ошукали щонайменше двох літніх киянок
Їм інкримінують ч. 5 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.
За даними слідства, підозрювані отримали базу контактів пенсіонерів, які купували біологічно-активні добавки та телефонували їм, представлялися співробітниками СБУ.
Шахраї переконували жінок, що ті фінансували ворога.
Літніх людей переконували, що купуючи ці добавки, вони фінансували армію країни-агресора
Потерпілим пропонували уникнути відповідальності через "декларування" заощаджень.
Щоб уникнути кримінальної відповідальності, потерпілим пропонували "задекларувати" свої заощадження. Для цього гроші потрібно передати "співробітникам СБУ", а за кілька днів їх повернуть
"В такий спосіб одна з постраждалих віддала 80 тис. доларів США, а інша 18 тис. доларів США та майже 260 тис. гривень", – повідомили правоохоронці.
Підозрюваних затримали після передачі грошей.
Чоловіків затримали одразу після зустрічі з однією з жінок, у якої вони взяли гроші для 'декларування'
Довідка
Частина 5 статті 190 Кримінального кодексу України передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.