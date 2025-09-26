Продав фейкових "біткоїнів" на 160 тисяч доларів: у Сумах судитимуть 23-річного шахрая

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 8334 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 13896 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 19463 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40 • 26460 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 32084 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 27250 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 39175 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 35435 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67769 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42953 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.7м/с
42%
763мм
Популярнi новини
Хакери зламали пристрої Cisco в уряді США 26 вересня, 02:40 • 11864 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС26 вересня, 02:59 • 26709 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto26 вересня, 03:46 • 22558 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 18695 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 10298 перегляди
Публікації
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto12:18 • 402 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video09:01 • 19429 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
06:40 • 26427 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 32054 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 32713 перегляди
Актуальнi люди
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Херсон
Копенгаген
Реклама
УНН Lite
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 10718 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 19093 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 30739 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 38734 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 72099 перегляди
Актуальне
Financial Times
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Продав фейкових "біткоїнів" на 160 тисяч доларів: у Сумах судитимуть 23-річного шахрая

Київ • УНН

 • 816 перегляди

У Сумах затримали хлопця, який виманив у чоловіка значну суму грошей нібито за купівлю біткоїнів.

Продав фейкових "біткоїнів" на 160 тисяч доларів: у Сумах судитимуть 23-річного шахрая

У Сумах перед судом постане 23-річний чоловік, якого звинувачують у масштабному шахрайстві з криптовалютою. За даними прокуратури, він ошукав місцевого жителя на 160 тисяч доларів США, створивши фейкову платформу для купівлі "біткоїнів". Про це повідомляє Сумька прокуратура, пише УНН.

Деталі

За інформацією окружної прокуратури м. Суми, молодик представився консультантом із криптовалют і допоміг потерпілому зареєструвати електронний гаманець на одній із бірж. Чоловік "інвестував" 60 тисяч доларів США, аби нібито придбати 0,64 BTC. Однак після транзакції криптовалюта на рахунок так і не надійшла.

Шахрай видавав себе за співробітника СБУ та виманив у пенсіонерки 100 тисяч гривень — поліція 22.09.25, 00:02 • 3408 переглядiв

Коли обман став очевидним, обвинувачений переконав сумчанина, що "біткоїни" були заблоковані через підозрілі операції, і для їх розблокування необхідно здійснити ще одну купівлю. 

Юнак зустрівся з потерпілим та отримав від нього ще 100 тис. доларів США для нібито купівлі 0,92 Біткоїна 

– йдеться в повідомленні прокуратури. 

Розпорядитися грошима аферист не встиг – його затримали правоохоронці. Наразі обвинувальний акт передано до суду, а молодику інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах.

Аферисти в Києві видурили 3,5 млн грн у пенсіонерок, представляючись СБУ18.06.25, 11:54 • 3048 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Біткойн
Служба безпеки України
Суми
Київ