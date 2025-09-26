Продав фейкових "біткоїнів" на 160 тисяч доларів: у Сумах судитимуть 23-річного шахрая
Київ • УНН
У Сумах затримали хлопця, який виманив у чоловіка значну суму грошей нібито за купівлю біткоїнів.
У Сумах перед судом постане 23-річний чоловік, якого звинувачують у масштабному шахрайстві з криптовалютою. За даними прокуратури, він ошукав місцевого жителя на 160 тисяч доларів США, створивши фейкову платформу для купівлі "біткоїнів". Про це повідомляє Сумька прокуратура, пише УНН.
Деталі
За інформацією окружної прокуратури м. Суми, молодик представився консультантом із криптовалют і допоміг потерпілому зареєструвати електронний гаманець на одній із бірж. Чоловік "інвестував" 60 тисяч доларів США, аби нібито придбати 0,64 BTC. Однак після транзакції криптовалюта на рахунок так і не надійшла.
Шахрай видавав себе за співробітника СБУ та виманив у пенсіонерки 100 тисяч гривень — поліція 22.09.25, 00:02 • 3408 переглядiв
Коли обман став очевидним, обвинувачений переконав сумчанина, що "біткоїни" були заблоковані через підозрілі операції, і для їх розблокування необхідно здійснити ще одну купівлю.
Юнак зустрівся з потерпілим та отримав від нього ще 100 тис. доларів США для нібито купівлі 0,92 Біткоїна
Розпорядитися грошима аферист не встиг – його затримали правоохоронці. Наразі обвинувальний акт передано до суду, а молодику інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах.
Аферисти в Києві видурили 3,5 млн грн у пенсіонерок, представляючись СБУ18.06.25, 11:54 • 3048 переглядiв