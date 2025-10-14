Шахраї за допомогою штучного інтелекту оформлювали кредити на українців – Нацполіція

Слідчі Нацполіції України розкрили масштабну шахрайську схему, у якій штучний інтелект став головним інструментом для викрадення особистих даних і оформлення кредитів на нічого не підозрюючих громадян. Про це повідомили в Нацполіції, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, організаторкою оборудки виявилася 33-річна українка, яка під час повномасштабного вторгнення переїхала до Польщі. Там вона й координувала злочинну діяльність, залучивши до схеми свого колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва.

Як діяли зловмисники

Отримуючи з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу – фінансові номери, паролі та коди авторизації, – жінка передавала їх спільникам в Україні.

Ті, використовуючи отриману інформацію, несанкціоновано входили в мобільні застосунки українських банків і через систему BankID отримували доступ до профілів громадян у застосунку "Дія".

Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники завантажували цифрові документи користувачів, після чого організаторка виготовляла короткі підроблені відео з використанням технології DeepFake – накладаючи обличчя потерпілих на власне – повідомили слідчі.

Такі ролики використовувалися для автоматичної фото-верифікації у банківських онлайн-системах, що дозволяло оформлювати фінансові послуги від імені справжніх людей.

Понад 280 потерпілих та мільйонні кредити

За попередніми даними, шахраї відкрили рахунки та уклали договори від імені щонайменше 286 громадян, а на частину з них – оформили кредити на суму понад 4 мільйони гривень. Викрадені кошти зловмисники переказували на підконтрольні рахунки, далі конвертували в криптовалюту та обготівковували.

Наразі трьом учасникам групи повідомлено про підозру у шахрайстві та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем. Згідно із санкціями статей, фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

