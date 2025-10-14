Мошенники с помощью искусственного интеллекта оформляли кредиты на украинцев – Нацполиция

Следователи Нацполиции Украины раскрыли масштабную мошенническую схему, в которой искусственный интеллект стал главным инструментом для похищения личных данных и оформления кредитов на ничего не подозревающих граждан. Об этом сообщили в Нацполиции, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, организатором аферы оказалась 33-летняя украинка, которая во время полномасштабного вторжения переехала в Польшу. Там она и координировала преступную деятельность, привлекая к схеме своего бывшего мужа и знакомого из Николаева.

Как действовали злоумышленники

Получая из неустановленных источников персональные данные пользователей онлайн-банкинга – финансовые номера, пароли и коды авторизации, – женщина передавала их сообщникам в Украине.

Те, используя полученную информацию, несанкционированно входили в мобильные приложения украинских банков и через систему BankID получали доступ к профилям граждан в приложении "Дія".

Получив доступ к электронным кабинетам граждан, злоумышленники загружали цифровые документы пользователей, после чего организатор изготавливала короткие поддельные видео с использованием технологии DeepFake – накладывая лица потерпевших на собственное – сообщили следователи.

Такие ролики использовались для автоматической фото-верификации в банковских онлайн-системах, что позволяло оформлять финансовые услуги от имени настоящих людей.

Более 280 пострадавших и миллионные кредиты

По предварительным данным, мошенники открыли счета и заключили договоры от имени по меньшей мере 286 граждан, а на часть из них – оформили кредиты на сумму более 4 миллионов гривен. Похищенные средства злоумышленники переводили на подконтрольные счета, далее конвертировали в криптовалюту и обналичивали.

В настоящее время троим участникам группы сообщено о подозрении в мошенничестве и несанкционированном вмешательстве в работу информационных систем. Согласно санкциям статей, фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

