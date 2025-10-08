В Киеве разоблачили схему фиктивного трудоустройства иностранцев за $4 500: бизнесмену грозит до девяти лет тюрьмы

Столичные правоохранители совместно с сотрудниками СБУ разоблачили предпринимателя, который за денежное вознаграждение помогал иностранцам незаконно легализоваться в Украине. Стоимость услуг по фиктивному трудоустройству и "решению вопросов" в госструктурах достигала 4 500 долларов США. Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.

Подробности

Следователи Печерского управления полиции Киева в сотрудничестве со Службой безопасности Украины разоблачили незаконную схему легализации граждан стран Центральной Азии на территории Украины.

По данным досудебного расследования, предприниматель создал систему фиктивного трудоустройства – предлагал иностранцам оформление на работу в собственном предприятии, которое официально занималось торговлей.

Это позволяло иностранным гражданам получить вид на временное проживание в Украине и оставаться в стране на законных основаниях.

Стоимость такой "легализации" он оценил в 4 500$. Правоохранители задокументировали получение дельцом части средств за услугу от "клиента" и задержали его – сообщили в столичной полиции.

Правоохранители задокументировали факт получения части средств от одного из "клиентов" и задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Во время обыска в доме фигуранта следователи изъяли мобильные телефоны, SIM-карты, банковские карты, печати на различные ФОП, паспорта Украины и иностранных государств, копии документов иностранцев, а также пустые бланки страховой компании и трудовых договоров.

В настоящее время предпринимателю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества.

