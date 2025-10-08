У Києві викрили схему фіктивного працевлаштування іноземців за $4 500: бізнесмену загрожує до дев’яти років ув’язнення

Столичні правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ викрили підприємця, який за грошову винагороду допомагав іноземцям незаконно легалізуватися в Україні. Вартість послуг із фіктивного працевлаштування та "вирішення питань" у держструктурах сягала 4 500 доларів США. Про це повідомила поліція Києва, пише УНН.

Деталі

Слідчі Печерського управління поліції Києва у співпраці зі Службою безпеки України викрили незаконну схему легалізації громадян країн Центральної Азії на території України.

За даними досудового розслідування, підприємець створив систему фіктивного працевлаштування – пропонував іноземцям оформлення на роботу у власному підприємстві, що офіційно займалося торгівлею.

Шахрай видавав себе за співробітника СБУ та виманив у пенсіонерки 100 тисяч гривень — поліція

Це дозволяло іноземним громадянам отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні та залишатися в країні на законних підставах.

Вартість такої "легалізації" він оцінив у 4 500$. Правоохоронці задокументували отримання ділком частини коштів за послугу від "клієнта" та затримали його – повідомили у столичній поліції.

Правоохоронці задокументували факт отримання частини коштів від одного з "клієнтів" і затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку в оселі фігуранта слідчі вилучили мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, печатки на різні ФОП, паспорти України та іноземних держав, копії документів іноземців, а також порожні бланки страхової компанії та трудових договорів.

Наразі підприємцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до дев’яти років із конфіскацією майна.

Продав фейкових "біткоїнів" на 160 тисяч доларів: у Сумах судитимуть 23-річного шахрая