У Києві викрили схему фіктивного працевлаштування іноземців за $4 500: бізнесмену загрожує до дев’яти років ув’язнення
Столичні правоохоронці викрили підприємця, який за 4500 доларів США допомагав іноземцям незаконно легалізуватися в Україні. Йому загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна.
Столичні правоохоронці спільно зі співробітниками СБУ викрили підприємця, який за грошову винагороду допомагав іноземцям незаконно легалізуватися в Україні. Вартість послуг із фіктивного працевлаштування та "вирішення питань" у держструктурах сягала 4 500 доларів США. Про це повідомила поліція Києва, пише УНН.
Деталі
Слідчі Печерського управління поліції Києва у співпраці зі Службою безпеки України викрили незаконну схему легалізації громадян країн Центральної Азії на території України.
За даними досудового розслідування, підприємець створив систему фіктивного працевлаштування – пропонував іноземцям оформлення на роботу у власному підприємстві, що офіційно займалося торгівлею.
Це дозволяло іноземним громадянам отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні та залишатися в країні на законних підставах.
Вартість такої "легалізації" він оцінив у 4 500$. Правоохоронці задокументували отримання ділком частини коштів за послугу від "клієнта" та затримали його
Правоохоронці задокументували факт отримання частини коштів від одного з "клієнтів" і затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Під час обшуку в оселі фігуранта слідчі вилучили мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, печатки на різні ФОП, паспорти України та іноземних держав, копії документів іноземців, а також порожні бланки страхової компанії та трудових договорів.
Наразі підприємцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до дев’яти років із конфіскацією майна.
