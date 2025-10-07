В Украине планируют ввести кредитную историю: что поддержанный ВР закон изменит для заемщиков

Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект (№14013) о кредитной истории, которым, в частности, вводится механизм "стоп-кредит", сообщили во вторник в ВР, пишет УНН.

Подробности

Целью законопроекта, как сообщается, является усиление защиты прав заемщиков, улучшение обмена информацией на кредитном рынке и повышение ее качества, а также поощрение ответственного кредитования и обеспечение целевого использования кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности, управления кредитным риском и осуществления идентификации и верификации клиентов.

Предлагается установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй: сбора, обработки, хранения, защиты и использования информации о выполнении лицами денежных обязательств, функционирования институтов, связанных со сбором, обработкой, хранением, защитой и использованием этой информации, правовые основы государственного надзора за такой деятельностью.

Законопроект уточняет перечень информации, которая включается в кредитную историю, сроки ее хранения (до 10 лет) и механизмы ее уничтожения по истечении этого срока. Кредиторы будут обязаны передавать данные в бюро кредитных историй в течение двух рабочих дней - это, как отмечается, должно исключить задержки и уменьшить риски мошенничества.

Одной из главных новаций, как отмечается, является механизм "стоп-кредит" - каждый гражданин сможет заявить о нежелании заключать новые кредитные договоры. Любой кредит, выданный после такого заявления, может быть признан ничтожным. "Это существенно повышает защиту граждан от мошеннических схем и кредитного давления", - говорится в сообщении.

Законопроект, как указано, гарантирует право гражданина на бесплатный доступ к собственной кредитной истории и возможность исправления или удаления недостоверных данных.

Контроль за деятельностью бюро кредитных историй возлагается на Национальный банк Украины, который будет осуществлять надзор, проверки и сертификацию систем безопасности. Предусмотрена также возможность трансграничного обмена данными - с согласия заемщика.

Принятие законопроекта, как ожидается, будет способствовать уменьшению доли просроченных кредитов, усилению финансовой дисциплины и обеспечению соблюдения международных стандартов защиты данных. Это называют важным шагом к стабильности и прозрачности украинского финансового сектора.

