В Украине планируют ввести кредитную историю: что поддержанный ВР закон изменит для заемщиков

Эксклюзив
09:44 • 4248 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
07:13 • 23746 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 36178 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 66212 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 55423 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 55154 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 97804 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий
6 октября, 06:00 • 36417 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 41523 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 67813 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине
Популярные новости
Немецкая разведка имеет доказательства того, что Кремль обсуждает нападение на НАТО
Президент и премьер-министр Финляндии посетят США для встречи с Трампом: о чем будут говорить
Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT
рф атаковала Украину баллистикой и 152 беспилотниками: обезврежено 88 дронов
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 48813 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 58340 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 97804 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 198433 просмотра
УНН Lite
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа
В Украине планируют ввести кредитную историю: что поддержанный ВР закон изменит для заемщиков

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №14013 о кредитной истории, который усилит защиту прав заемщиков. Документ вводит механизм "стоп-кредит" и сокращает срок передачи данных в бюро.

В Украине планируют ввести кредитную историю: что поддержанный ВР закон изменит для заемщиков

Верховная Рада приняла в первом чтении за основу законопроект (№14013) о кредитной истории, которым, в частности, вводится механизм "стоп-кредит", сообщили во вторник в ВР, пишет УНН.

Подробности

Целью законопроекта, как сообщается, является усиление защиты прав заемщиков, улучшение обмена информацией на кредитном рынке и повышение ее качества, а также поощрение ответственного кредитования и обеспечение целевого использования кредитной истории исключительно для оценки кредитоспособности, управления кредитным риском и осуществления идентификации и верификации клиентов.

Предлагается установить правовые, финансовые и организационные основы ведения кредитных историй: сбора, обработки, хранения, защиты и использования информации о выполнении лицами денежных обязательств, функционирования институтов, связанных со сбором, обработкой, хранением, защитой и использованием этой информации, правовые основы государственного надзора за такой деятельностью.

Законопроект уточняет перечень информации, которая включается в кредитную историю, сроки ее хранения (до 10 лет) и механизмы ее уничтожения по истечении этого срока. Кредиторы будут обязаны передавать данные в бюро кредитных историй в течение двух рабочих дней - это, как отмечается, должно исключить задержки и уменьшить риски мошенничества.

Одной из главных новаций, как отмечается, является механизм "стоп-кредит" - каждый гражданин сможет заявить о нежелании заключать новые кредитные договоры. Любой кредит, выданный после такого заявления, может быть признан ничтожным. "Это существенно повышает защиту граждан от мошеннических схем и кредитного давления", - говорится в сообщении.

Законопроект, как указано, гарантирует право гражданина на бесплатный доступ к собственной кредитной истории и возможность исправления или удаления недостоверных данных.

Контроль за деятельностью бюро кредитных историй возлагается на Национальный банк Украины, который будет осуществлять надзор, проверки и сертификацию систем безопасности. Предусмотрена также возможность трансграничного обмена данными - с согласия заемщика.

Принятие законопроекта, как ожидается, будет способствовать уменьшению доли просроченных кредитов, усилению финансовой дисциплины и обеспечению соблюдения международных стандартов защиты данных. Это называют важным шагом к стабильности и прозрачности украинского финансового сектора.

Аудит вместо штрафов: Рада поддержала реформу госнадзора07.10.25, 13:25 • 626 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаФинансы
Национальный банк Украины
Верховная Рада