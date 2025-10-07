$41.340.11
Аудит вместо штрафов: Рада поддержала реформу госнадзора

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №14030, реформирующий систему государственного надзора, вводя риск-ориентированный подход. Документ предусматривает аудит как альтернативу санкциям, уменьшение проверок и поддержку бизнеса.

Аудит вместо штрафов: Рада поддержала реформу госнадзора

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект (№14030) о реформировании системы государственного надзора (контроля) с переходом к риск-ориентированному, превентивному подходу, который вводит аудит как альтернативу санкциям, сообщили в ВР, пишет УНН.

Подробности

Сообщается, что им предлагается коренным образом изменить систему государственного надзора (контроля) в Украине - от карательной к партнерской.

"Главная идея законопроекта заключается в том, чтобы проверки перестали быть инструментом давления на бизнес и превратились в инструмент помощи, предупреждения и развития", - указали в парламенте.

Документ, как отмечается, вводит аудит как альтернативу санкциям. "Если во время аудита выявляются нарушения, предприятие получит возможность их исправить без штрафов. Это новая логика - государство не наказывает сразу, а дает шанс исправиться", - говорится в сообщении.

В то же время органы надзора, как отмечается, получают обязанность проводить обучающие мероприятия для бизнеса, объяснять риски и предотвращать ошибки. 

Законопроект предусматривает и другие важные нововведения:

  • создание общественных советов при контролирующих органах;
    • унификацию процедур обжалования решений;
      • сокращение количества проверок для предприятий с низким уровнем риска, особенно при условии страхования ответственности.

        Ожидается, что после принятия документа количество плановых проверок сократится на 30%, а время реагирования бизнеса на замечания - вдвое. Это, как указано, должно уменьшить административное давление и улучшить инвестиционный климат.

        Законопроект №14030, как сообщается, является частью евроинтеграционного пакета Ukraine Facility и соответствует европейским подходам к риск-ориентированному контролю - когда главная цель государства не наказывать, а поддерживать.

        Урегулирование надзора за законностью решений местного самоуправления: Рада приняла законопроект за основу13.05.25, 14:13 • 2720 просмотров

        Юлия Шрамко

        ЭкономикаПолитика
        Верховная Рада
        Украина