Аудит вместо штрафов: Рада поддержала реформу госнадзора
Киев • УНН
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №14030, реформирующий систему государственного надзора, вводя риск-ориентированный подход. Документ предусматривает аудит как альтернативу санкциям, уменьшение проверок и поддержку бизнеса.
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект (№14030) о реформировании системы государственного надзора (контроля) с переходом к риск-ориентированному, превентивному подходу, который вводит аудит как альтернативу санкциям, сообщили в ВР, пишет УНН.
Подробности
Сообщается, что им предлагается коренным образом изменить систему государственного надзора (контроля) в Украине - от карательной к партнерской.
"Главная идея законопроекта заключается в том, чтобы проверки перестали быть инструментом давления на бизнес и превратились в инструмент помощи, предупреждения и развития", - указали в парламенте.
Документ, как отмечается, вводит аудит как альтернативу санкциям. "Если во время аудита выявляются нарушения, предприятие получит возможность их исправить без штрафов. Это новая логика - государство не наказывает сразу, а дает шанс исправиться", - говорится в сообщении.
В то же время органы надзора, как отмечается, получают обязанность проводить обучающие мероприятия для бизнеса, объяснять риски и предотвращать ошибки.
Законопроект предусматривает и другие важные нововведения:
- создание общественных советов при контролирующих органах;
- унификацию процедур обжалования решений;
- сокращение количества проверок для предприятий с низким уровнем риска, особенно при условии страхования ответственности.
Ожидается, что после принятия документа количество плановых проверок сократится на 30%, а время реагирования бизнеса на замечания - вдвое. Это, как указано, должно уменьшить административное давление и улучшить инвестиционный климат.
Законопроект №14030, как сообщается, является частью евроинтеграционного пакета Ukraine Facility и соответствует европейским подходам к риск-ориентированному контролю - когда главная цель государства не наказывать, а поддерживать.
