Аудит замість штрафів: Рада підтримала реформу держнагляду
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №14030, що реформує систему державного нагляду, запроваджуючи ризик-орієнтований підхід. Документ передбачає аудит як альтернативу санкціям, зменшення перевірок та підтримку бізнесу.
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні за основу законопроект (№14030) про реформування системи державного нагляду (контролю) з переходом до ризик-орієнтованого, превентивного підходу, що запроваджує аудит як альтернативу санкціям, повідомили у ВР, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що ним пропонується докорінно змінити систему державного нагляду (контролю) в Україні - від каральної до партнерської.
"Головна ідея законопроекту полягає у тому, щоб перевірки перестали бути інструментом тиску на бізнес і перетворилися на інструмент допомоги, попередження та розвитку", - вказали у парламенті.
Документ, як зазначається, запроваджує аудит як альтернативу санкціям. "Якщо під час аудиту виявляються порушення, підприємство отримає можливість їх виправити без штрафів. Це нова логіка - держава не карає одразу, а дає шанс виправитись", - ідеться у повідомленні.
Водночас органи нагляду, як зазначається, отримують обов’язок проводити навчальні заходи для бізнесу, пояснювати ризики і запобігати помилкам.
Законопроєкт передбачає й інші важливі нововведення:
- створення громадських рад при контролюючих органах;
- уніфікацію процедур оскарження рішень;
- скорочення кількості перевірок для підприємств із низьким рівнем ризику, особливо за умови страхування відповідальності.
Очікується, що після ухвалення документа кількість планових перевірок скоротиться на 30%, а час реагування бізнесу на зауваження - удвічі. Це, як вказано, має зменшити адміністративний тиск і покращити інвестиційний клімат.
Законопроект №14030, як повідомляється, є частиною євроінтеграційного пакета Ukraine Facility і відповідає європейським підходам до ризик-орієнтованого контролю - коли головна мета держави не карати, а підтримувати.
