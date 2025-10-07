Аудит замість штрафів: Рада підтримала реформу держнагляду

$41.340.11
48.270.11
ukenru
Ексклюзив
09:44 • 4818 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
07:13 • 24846 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 36716 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 66792 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 55894 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 55323 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 98251 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36449 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 41591 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 67903 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.3м/с
81%
753мм
Популярнi новини
Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО7 жовтня, 01:50 • 11261 перегляди
Президент та прем'єр-міністр Фінляндії відвідають США для зустрічі з Трампом: про що говоритимуть7 жовтня, 03:01 • 17859 перегляди
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ7 жовтня, 04:42 • 23671 перегляди
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT05:57 • 18170 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів06:06 • 10654 перегляди
Публікації
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
07:13 • 24845 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 49164 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 58666 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 98251 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 198736 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Емманюель Макрон
Олександр Сирський
Микола Тищенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 204 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 21800 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 74981 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 70673 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 145720 перегляди
Актуальне
Північний потік
Facebook
Spotify
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)

Аудит замість штрафів: Рада підтримала реформу держнагляду

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №14030, що реформує систему державного нагляду, запроваджуючи ризик-орієнтований підхід. Документ передбачає аудит як альтернативу санкціям, зменшення перевірок та підтримку бізнесу.

Аудит замість штрафів: Рада підтримала реформу держнагляду

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні за основу законопроект (№14030) про реформування системи державного нагляду (контролю) з переходом до ризик-орієнтованого, превентивного підходу, що запроваджує аудит як альтернативу санкціям, повідомили у ВР, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що ним пропонується докорінно змінити систему державного нагляду (контролю) в Україні - від каральної до партнерської.

"Головна ідея законопроекту полягає у тому, щоб перевірки перестали бути інструментом тиску на бізнес і перетворилися на інструмент допомоги, попередження та розвитку", - вказали у парламенті.

Документ, як зазначається, запроваджує аудит як альтернативу санкціям. "Якщо під час аудиту виявляються порушення, підприємство отримає можливість їх виправити без штрафів. Це нова логіка - держава не карає одразу, а дає шанс виправитись", - ідеться у повідомленні.

Водночас органи нагляду, як зазначається, отримують обов’язок проводити навчальні заходи для бізнесу, пояснювати ризики і запобігати помилкам. 

Законопроєкт передбачає й інші важливі нововведення:

  • створення громадських рад при контролюючих органах;
    • уніфікацію процедур оскарження рішень;
      • скорочення кількості перевірок для підприємств із низьким рівнем ризику, особливо за умови страхування відповідальності.

        Очікується, що після ухвалення документа кількість планових перевірок скоротиться на 30%, а час реагування бізнесу на зауваження - удвічі. Це, як вказано, має зменшити адміністративний тиск і покращити інвестиційний клімат.

        Законопроект №14030, як повідомляється, є частиною євроінтеграційного пакета Ukraine Facility і відповідає європейським підходам до ризик-орієнтованого контролю - коли головна мета держави не карати, а підтримувати.

        Врегулювання нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування: Рада ухвалила законопроєкт за основу 13.05.25, 14:13 • 2720 переглядiв

        Юлія Шрамко

        ЕкономікаПолітика
        Верховна Рада України
        Україна