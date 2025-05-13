Врегулювання нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який має врегулювати нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування, шляхом створення Єдиного державного реєстру актів місцевого самоврядування, в який вноситимуться відомості про всі акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №13150.

Деталі

№13150 – додавання наглядових функцій, створення реєстру актів місцевого самоврядування. За основу - 228 - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, передбачається створення Єдиного державного реєстру актів місцевого самоврядування – державна інформаційно-комунікаційна система, призначена для збирання, накопичення, обробки та зберігання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, створена для забезпечення здійснення нагляду за законністю.

Держателем реєстру буде Міністерство розвитку громад та територій України.

Реєстр складається із двох незалежних підсистем: підсистема відкритої інформації; підсистема інформації з обмеженим доступом. До реєстру будуть вноситись відомості про всі акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Україна затвердила план з реформування місцевого самоврядування: що передбачається

Створювачем та реєстратором реєстру актів є уповноважена особа відповідного органу місцевого самоврядування, яка протягом 3 робочих днів з дня прийняття відповідних рішень місцевими органами вноситиме наступні відомості до нього:

назву органу місцевого самоврядування (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та посада посадової особи місцевого самоврядування), що прийняв (видав) акт;

дату і номер акта;

назву акта;

текст акта;

інформацію про опублікування акта та дату набрання ним чинності.

Інформація з реєстру буде відкритою та підлягатиме оприлюдненню на сайті Міністерства розвитку громад та територій.

Рада розширила повноваження місцевих рад щодо фінансування підрозділів Сил оборони

Також законопроєктом пропонується створити систему та механізм забезпечення законності актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, закріпити повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування під час забезпечення законності, а саме установити, що органом із забезпечення законності актів обласних рад є Кабмін або визначений ним центральний орган виконавчої влади.

Такі органи забезпечуватимуть законність актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом:

запобігання порушенням законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

державного контролю за актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Рада ухвалила законопроєкт про прозорість органів місцевого самоврядування

Державний контроль за актами органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється щодо:

нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

індивідуальних актів, що приймаються органами та посадовими особами місцевого самоврядування з питань відчуження об’єктів цивільних прав територіальної громади або спільної власності територіальних громад відповідного району, області, якщо таке відчуження здійснюється без застосування публічних конкурсних процедур, передбачених законом;

індивідуальних актів, що містять ознаки прийняття органом або посадовою особою місцевого самоврядування рішення не на підставі, не в межах повноважень або не у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Штрафи мерам за не виконання мобілізаційного плану: законодавчі вимоги та позиція юристів