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Урегулирование надзора за законностью решений местного самоуправления: Рада приняла законопроект за основу

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект о создании Единого государственного реестра актов местного самоуправления. В реестр будут вноситься сведения обо всех актах местных органов.

Урегулирование надзора за законностью решений местного самоуправления: Рада приняла законопроект за основу

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который должен урегулировать надзор за законностью решений органов местного самоуправления, путем создания Единого государственного реестра актов местного самоуправления, в который будут вноситься сведения обо всех актах, принятых органами и должностными лицами местного самоуправления. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №13150.

Детали

№13150 – добавление надзорных функций, создание реестра актов местного самоуправления. За основу - 228

 - сообщил Железняк.

В соответствии с законопроектом, предусматривается создание Единого государственного реестра актов местного самоуправления – государственная информационно-коммуникационная система, предназначенная для сбора, накопления, обработки и хранения актов органов и должностных лиц местного самоуправления, созданная для обеспечения осуществления надзора за законностью.

Держателем реестра будет Министерство развития общин и территорий Украины.

Реестр состоит из двух независимых подсистем: подсистема открытой информации; подсистема информации с ограниченным доступом. В реестр будут вноситься сведения обо всех актах, принятых органами и должностными лицами местного самоуправления.

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Создателем и регистратором реестра актов является уполномоченное лицо соответствующего органа местного самоуправления, которое в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующих решений местными органами будет вносить следующие сведения в него:

  • название органа местного самоуправления (фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица местного самоуправления), принявшего (издавшего) акт;
    • дату и номер акта;
      • название акта;
        • текст акта;
          • информацию об опубликовании акта и дату вступления его в силу.

            Информация из реестра будет открытой и будет подлежать обнародованию на сайте Министерства развития общин и территорий.

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            Также законопроектом предлагается создать систему и механизм обеспечения законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления, закрепить полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления при обеспечении законности, а именно установить, что органом по обеспечению законности актов областных советов является Кабмин или определенный им центральный орган исполнительной власти.

            Такие органы будут обеспечивать законность актов органов и должностных лиц местного самоуправления путем:

            • предотвращения нарушений законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;
              • государственного контроля за актами органов и должностных лиц местного самоуправления.

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                Государственный контроль за актами органов и должностных лиц местного самоуправления осуществляется в отношении:

                • нормативно-правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления;
                  • индивидуальных актов, принимаемых органами и должностными лицами местного самоуправления по вопросам отчуждения объектов гражданских прав территориальной общины или общей собственности территориальных общин соответствующего района, области, если такое отчуждение осуществляется без применения публичных конкурсных процедур, предусмотренных законом;
                    • индивидуальных актов, содержащих признаки принятия органом или должностным лицом местного самоуправления решения не на основании, не в пределах полномочий или не способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

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                      Обществополитика
                      Верховная Рада
                      Ярослав Железняк
                      Украина
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