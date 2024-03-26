Украина утвердила план по реформированию местного самоуправления: что предполагается

Кабинет министров утвердил план мероприятий по реформированию местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине на 2024-2027 годы. Об этом во вторник сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

Как отметил Мельничук, планом определены мероприятия, сроки выполнения и органы, ответственные за их выполнение, для реализации задач по:

урегулирование отдельных вопросов административно-территориального устройства;

переформатирование местных государственных администраций в органы префектурного типа;

восстановление деятельности органов местного самоуправления и органов исполнительной власти на деоккупированных территориях;

разграничение полномочий органов местного самоуправления и органов исполнительной власти по принципу субсидиарности;

усиление финансовой способности органов местного самоуправления для обеспечения осуществления определенных законодательством полномочий;

формирование профессиональной конкурентной службы в органах местного самоуправления;

создание предпосылок для привлечения жителей к принятию управленческих решений на местах, развитие форм прямого народовластия;

усиление институциональной способности ассоциаций органов местного самоуправления.

Напомним

Законопроект о местных администрациях готовится к рассмотрению в Верховной Раде. Законопроект устанавливает административный надзор за решениями органов местного самоуправления и предлагает новый механизм отбора и назначения глав местных государственных администраций.