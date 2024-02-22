Рада приняла законопроект о прозрачности органов местного самоуправления
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект, который вводит требования прозрачности для органов местного самоуправления, в частности, обнародование видеозаписей и протоколов заседаний в Интернете, проведение заседаний и отчетов на украинском языке.
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о прозрачности работы органов местного самоуправления. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
Рада приняла законопроект моего коллеги Романа Лозинского №6401 относительно прозрачности работы органов местного самоуправления... "За" в целом - 262
Железняк рассказал, что вводит закон:
- Публикация видеозаписей сессий и постоянных комиссий местных советов (после войны - прямые трансляции);
- Архив записей заседаний публично хранится не менее 5 лет;
- Доклады на заседаниях советов только на украинском языке;
- Обязательная публикация проектов повесток дня заседаний постоянных комиссий и результатов поименного голосования;
- Информация об объектах права собственности территориальных общин регулярно публикуется в форме открытых данных. Этот инструмент позволит инвесторам находить в громаде интересные объекты для капиталовложений;
- Регулярную инвентаризацию имущества общины, что поможет совету, гражданам и бизнесу эффективнее оценить имеющиеся ресурсы общины и более эффективно их использовать;
- Больше прозрачности после завершения военного положения.
Дополнение
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе корпоративного управления государственных предприятий. Законопроект является важным условием выполнения наших евроинтеграционных обязательств.
Рада приняла законопроект о прозрачности органов местного самоуправления
Верховная Рада приняла законопроект, который вводит требования прозрачности для органов местного самоуправления, в частности, обнародование видеозаписей и протоколов заседаний в Интернете, проведение заседаний и отчетов на украинском языке.
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