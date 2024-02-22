Рада приняла законопроект о прозрачности органов местного самоуправления

россия использует каждого атлета для своей пропаганды - Бедный

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что россия использует каждого спортсмена, в том числе тех, кто выступает под нейтральным статусом, для своей пропаганды и будет использовать любую возможность для этого.