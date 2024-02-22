Рада приняла законопроект о прозрачности органов местного самоуправления

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  88618 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  109570 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  166452 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  201074 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  187379 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  210317 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  222112 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  193520 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209223 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  397475 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Рада приняла законопроект о прозрачности органов местного самоуправления

Рада приняла законопроект о прозрачности органов местного самоуправления

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 13:49  •  12226 просмотра

Read in English

Верховная Рада приняла законопроект, который вводит требования прозрачности для органов местного самоуправления, в частности, обнародование видеозаписей и протоколов заседаний в Интернете, проведение заседаний и отчетов на украинском языке.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о прозрачности работы органов местного самоуправления. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

Рада приняла законопроект моего коллеги Романа Лозинского №6401 относительно прозрачности работы органов местного самоуправления... "За" в целом - 262

- написал Железняк.

Железняк рассказал, что вводит закон:

  • Публикация видеозаписей сессий и постоянных комиссий местных советов (после войны - прямые трансляции);
  • Архив записей заседаний публично хранится не менее 5 лет;
  • Доклады на заседаниях советов только на украинском языке;
  • Обязательная публикация проектов повесток дня заседаний постоянных комиссий и результатов поименного голосования;
  • Информация об объектах права собственности территориальных общин регулярно публикуется в форме открытых данных. Этот инструмент позволит инвесторам находить в громаде интересные объекты для капиталовложений;
  • Регулярную инвентаризацию имущества общины, что поможет совету, гражданам и бизнесу эффективнее оценить имеющиеся ресурсы общины и более эффективно их использовать; 
  • Больше прозрачности после завершения военного положения.

Дополнение

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе корпоративного управления государственных предприятий. Законопроект является важным условием выполнения наших евроинтеграционных обязательств. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
verkhovna-radaВерховная Рада
yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
Рада ухвалила законопроєкт про прозорість органів місцевого самоврядування
Parliament adopts draft law on transparency of local self-government bodies
Новости по теме

Рада приняла законопроект о прозрачности органов местного самоуправления

Верховная Рада приняла законопроект, который вводит требования прозрачности для органов местного самоуправления, в частности, обнародование видеозаписей и протоколов заседаний в Интернете, проведение заседаний и отчетов на украинском языке.

Политика •   •  12226 просмотра
Рада приняла законопроект о прозрачности органов местного самоуправления

Кулеба завтра посетит штаб-квартиру ООН: детали визита

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке 23 февраля, где примет участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности по российской агрессии, выступит на мероприятии по депортации украинских детей, а также проведет двусторонние встречи для обсуждения дальнейшей военной помощи, оборонного сотрудничества и гуманитарного реагирования.

Война •   •  13499 просмотра
Кулеба завтра посетит штаб-квартиру ООН: детали визита

Строительство водопровода на Днепропетровщине на финальной стадии готовности - Мининфраструктуры

Над проектом магистрального водопровода начали работать уже в первые дни после подрыва Каховской ГЭС. Сейчас водопроводы на Днепропетровщине на финальной стадии готовности.

Общество •   •  12391 просмотра
Строительство водопровода на Днепропетровщине на финальной стадии готовности - Мининфраструктуры

рф ударила по предприятию в Курахово Донецкой области: девять раненых

Российская армия нанесла авиаудар по предприятию в Курахово Донецкой области 22 февраля, в результате чего были ранены девять работников.

Война •   •  13171 просмотра
рф ударила по предприятию в Курахово Донецкой области: девять раненых

Кубраков: ситуация на границе угрожает безопасности обеих стран, Украина надеется, что польское правительство найдет выход

Вице-премьер-министр Украины раскритиковал блокаду на польско-украинской границе как угрожающую безопасности обеих стран и политически мотивированную.

Война •   •  14923 просмотра
Кубраков: ситуация на границе угрожает безопасности обеих стран, Украина надеется, что польское правительство найдет выход

Уже тринадцатый вражеский "Муром-М" уничтожили бойцы "Стального кордона": видео

Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" уничтожили 13-й российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" в Харьковской области.

Война •   •  12862 просмотра
Уже тринадцатый вражеский "Муром-М" уничтожили бойцы "Стального кордона": видео

Рада приняла законопроект, который реформирует корпоративное управление госпредприятий - нардеп

Верховная Рада приняла законопроект о реформе корпоративного управления государственными предприятиями, выполнив важное условие евроинтеграционных обязательств Украины.

Экономика •   •  12302 просмотра
Рада приняла законопроект, который реформирует корпоративное управление госпредприятий - нардеп

россия использует каждого атлета для своей пропаганды - Бедный

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что россия использует каждого спортсмена, в том числе тех, кто выступает под нейтральным статусом, для своей пропаганды и будет использовать любую возможность для этого.

Спорт •   •  11380 просмотра
россия использует каждого атлета для своей пропаганды - Бедный

Дания достигла соглашения с Украиной об обеспечении безопасности на 10 лет

Дания соглашается предоставить Украине гарантии безопасности на 10 лет. Это часть международных усилий по обеспечению поддержки Украины.

Война •   •  14905 просмотра
Дания достигла соглашения с Украиной об обеспечении безопасности на 10 лет

"Вопрос нескольких часов": Польша уберет препятствия на границе для военной и гуманитарной помощи Украине

Польша может добавить пограничные переходы и участки автомобильных и железнодорожных дорог, соединяющих ее с Украиной, в перечень объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойное поступление военной и гуманитарной помощи в Украину.

Война •   •  13818 просмотра
"Вопрос нескольких часов": Польша уберет препятствия на границе для военной и гуманитарной помощи Украине