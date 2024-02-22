Рада ухвалила законопроект, який реформує корпоративне управління держпідприємств - нардеп
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроект про реформу корпоративного управління державними підприємствами, виконавши важливу умову євроінтеграційних зобов'язань України.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про реформу корпоративного управління державних підприємств. Законопроект є важливою умовою виконання наших євроінтеграційних зобовʼязань. Про це повідомляють народні депутати, передає УНН.
"Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №5593-д про корпоративне управління державних підприємств. Ухвалення цього законопроекту також є важливою умовою виконання наших євроінтеграційних зобовʼязань", - повідомив Олексій Гончаренко.
Він зазначив, що законопроект підтримали 262 депутати.
Нардеп Ярослав Железняк додав, що Рада виконала всі три завдання, що дозволить вде у березні отримати 1,4 млрд доларів багатосекторної позики на політику розвитку від Світового банку.
Він додав, що ухвалений законопроект був частиною меморандуму з МВФ.
Доповнення
Законопроект розширює повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів, забезпечує проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності; оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств; призначення та звільнення з посад керівників господарських структур тощо.
Також передбачається передача відповідальності за затвердження фінансових планів наглядовим радам для всіх без винятку державних компаній, в яких передбачено створення наглядової ради.
До компетенції наглядових рад будуть відноситися призначення та звільнення керівника державних компаній.
Нагадаємо
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