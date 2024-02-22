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Рада ухвалила законопроект, який реформує корпоративне управління держпідприємств - нардеп

Київ • УНН

 • 21626 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроект про реформу корпоративного управління державними підприємствами, виконавши важливу умову євроінтеграційних зобов'язань України.

Рада ухвалила законопроект, який реформує корпоративне управління держпідприємств - нардеп

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про реформу корпоративного управління державних підприємств. Законопроект є важливою умовою виконання наших євроінтеграційних зобовʼязань. Про це повідомляють народні депутати, передає УНН.

"Парламент ухвалив у другому читанні законопроект №5593-д про корпоративне управління державних підприємств. Ухвалення цього законопроекту також є важливою умовою виконання наших євроінтеграційних зобовʼязань", - повідомив Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що законопроект підтримали 262 депутати.

Нардеп Ярослав Железняк додав, що Рада виконала всі три завдання, що дозволить вде у березні отримати 1,4 млрд доларів багатосекторної позики на політику розвитку від Світового банку.

Він додав, що ухвалений законопроект був частиною меморандуму з МВФ.

Доповнення

Законопроект розширює повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів, забезпечує проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності; оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств; призначення та звільнення з посад керівників господарських структур тощо.

Також передбачається передача відповідальності за затвердження фінансових планів наглядовим радам для всіх без винятку державних компаній, в яких передбачено створення наглядової ради.

До компетенції наглядових рад будуть відноситися призначення та звільнення керівника державних компаній.

Нагадаємо

Світовий банк затвердив новий проект INSPIRE, що фінансується за рахунок позики на 1,2 млрд дол. і має забезпечити фінансування 29 видів соціальних виплат майже 10 мільйонам українців, які постраждали від наслідків вторгнення рф в Україну.

Павло Башинський

Павло Башинський

ЕкономікаПолітика
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