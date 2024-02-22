Рада приняла законопроект, который реформирует корпоративное управление госпредприятий - нардеп

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе корпоративного управления государственных предприятий. Законопроект является важным условием выполнения наших евроинтеграционных обязательств. Об этом сообщают народные депутаты, передает УНН.

"Парламент принял во втором чтении законопроект №5593-д о корпоративном управлении государственных предприятий. Принятие этого законопроекта также является важным условием выполнения наших евроинтеграционных обязательств", - сообщил Алексей Гончаренко.

Он отметил, что законопроект поддержали 262 депутата.

Нардеп Ярослав Железняк добавил, что Рада выполнила все три задачи, что позволит вде в марте получить 1,4 млрд долларов многосекторного займа на политику развития от Всемирного банка.

Он добавил, что принятый законопроект был частью меморандума с МВФ.

Дополнение

Законопроект расширяет полномочия наблюдательных советов по утверждению стратегических планов развития и годовых финансовых и инвестиционных планов, обеспечивает проведение ежегодных независимых аудиторских проверок финансовой отчетности; оплаты труда и вознаграждения руководителям государственных предприятий; назначение и увольнение с должностей руководителей хозяйственных структур и тому подобное.

Также предусматривается передача ответственности за утверждение финансовых планов наблюдательным советам для всех без исключения государственных компаний, в которых предусмотрено создание наблюдательного совета.

К компетенции наблюдательных советов будут относиться назначение и увольнение руководителя государственных компаний.

Напомним

Всемирный банк утвердил новый проект INSPIRE, финансируемый за счет займа на 1,2 млрд долл. и должен обеспечить финансирование 29 видов социальных выплат почти 10 миллионам украинцев, пострадавших от последствий вторжения рф в Украину.