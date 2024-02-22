Рада приняла законопроект, который реформирует корпоративное управление госпредприятий - нардеп
Верховная Рада приняла законопроект о реформе корпоративного управления государственными предприятиями, выполнив важное условие евроинтеграционных обязательств Украины.
россия использует каждого атлета для своей пропаганды - Бедный
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что россия использует каждого спортсмена, в том числе тех, кто выступает под нейтральным статусом, для своей пропаганды и будет использовать любую возможность для этого.
Дания достигла соглашения с Украиной об обеспечении безопасности на 10 лет
Дания соглашается предоставить Украине гарантии безопасности на 10 лет. Это часть международных усилий по обеспечению поддержки Украины.
"Вопрос нескольких часов": Польша уберет препятствия на границе для военной и гуманитарной помощи Украине
Польша может добавить пограничные переходы и участки автомобильных и железнодорожных дорог, соединяющих ее с Украиной, в перечень объектов критической инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойное поступление военной и гуманитарной помощи в Украину.
Стадион, так стадион: на что соратники Гройсмана отдали "своей" общественной организации полмиллиона гривен из бюджета громады
Общественная организация, близкая к партии бывшего премьер-министра Гройсмана, получила более полумиллиона гривен из городского бюджета Винницы на проведение соревнований по футзалу, несмотря на недавние скандалы, связанные с нецелевым использованием средств общины.
Доехать до Кишинева можно будет за 4 часа, а пройти КПП - за 40 минут: на следующей неделе в Одесской области запустят аэротрансфер
На следующей неделе в Одесской области запустят аэротрансфер.
Законопроект об изменениях правил начисления пенсий для военнослужащих прошел первое чтение - нардеп
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который меняет правила начисления пенсий украинским военнослужащим, засчитывая месяцы службы в военное время как более одного месяца в выслугу лет.
россияне ударили дроном по Бериславу на Херсонщине: есть раненый
Российские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на Берислав Херсонской области, ранив 49-летнего мужчину.
Город-призрак: в МВД показали, как выглядит разрушенный Угледар, в котором до сих пор живет более сотни украинцев
В разрушенном прифронтовом городе Угледар до сих пор живут более 100 украинцев. Подразделения МВД раздают горожанам гуманитарную помощь и помогают с эвакуацией.
Италия надеется вскоре подписать соглашение по безопасности с Украиной - глава МИД
Италия близка к подписанию двустороннего соглашения о безопасности с Украиной, которое будет иметь политическое и символическое значение для поддержки международного права.