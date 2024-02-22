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Рада ухвалила законопроєкт про прозорість органів місцевого самоврядування

Київ • УНН

 • 21496 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроект, який запроваджує вимоги прозорості для органів місцевого самоврядування, зокрема, оприлюднення відеозаписів та протоколів засідань в Інтернеті, проведення засідань та звітів українською мовою.

Рада ухвалила законопроєкт про прозорість органів місцевого самоврядування

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт щодо прозорості роботи органів місцевого самоврядування. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.

Рада прийняла законопроект мого колеги Романа Лозинського №6401 щодо прозорості роботи органів місцевого самоврядування…"За" в цілому - 262

- написав Железняк.

Железняк розповів, що запроваджує закон:

  • Публікація відеозаписів сесій і постійних комісій місцевих рад (після війни - прямі трансляції);
  • Архів записів засідань публічно зберігається не менше 5 років;
  • Доповіді на засіданнях рад тільки українською мовою;
  • Обов'язкова публікація проєктів порядків денних засідань постійних комісій та результатів поіменного голосування;
  • Інформація щодо об’єктів права власності територіальних громад регулярно оприлюднюється у формі відкритих даних. Цей інструмент дозволить інвесторам знаходити у громаді цікаві об’єкти для капіталовкладень;
  • Регулярну інвентаризацію майна громади, що допоможе раді, громадянам та бізнесу ефективніше оцінити наявні ресурси громади і більш ефективно їх використовувати; 
  • Більше прозорості після завершення воєнного стану.

Доповнення

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про реформу корпоративного управління державних підприємств. Законопроект є важливою умовою виконання наших євроінтеграційних зобовʼязань. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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