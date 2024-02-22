Рада ухвалила законопроєкт про прозорість органів місцевого самоврядування
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила законопроект, який запроваджує вимоги прозорості для органів місцевого самоврядування, зокрема, оприлюднення відеозаписів та протоколів засідань в Інтернеті, проведення засідань та звітів українською мовою.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт щодо прозорості роботи органів місцевого самоврядування. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
Рада прийняла законопроект мого колеги Романа Лозинського №6401 щодо прозорості роботи органів місцевого самоврядування…"За" в цілому - 262
Железняк розповів, що запроваджує закон:
- Публікація відеозаписів сесій і постійних комісій місцевих рад (після війни - прямі трансляції);
- Архів записів засідань публічно зберігається не менше 5 років;
- Доповіді на засіданнях рад тільки українською мовою;
- Обов'язкова публікація проєктів порядків денних засідань постійних комісій та результатів поіменного голосування;
- Інформація щодо об’єктів права власності територіальних громад регулярно оприлюднюється у формі відкритих даних. Цей інструмент дозволить інвесторам знаходити у громаді цікаві об’єкти для капіталовкладень;
- Регулярну інвентаризацію майна громади, що допоможе раді, громадянам та бізнесу ефективніше оцінити наявні ресурси громади і більш ефективно їх використовувати;
- Більше прозорості після завершення воєнного стану.
Доповнення
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект про реформу корпоративного управління державних підприємств. Законопроект є важливою умовою виконання наших євроінтеграційних зобовʼязань.