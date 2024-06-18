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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада расширила полномочия местных советов по финансированию подразделений Сил обороны

Рада расширила полномочия местных советов по финансированию подразделений Сил обороны

Киев  •  УНН

18 июня 2024, 11:47  •  17595 просмотра

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Парламент принял законопроект, который позволяет местным советам финансировать подразделения Сил обороны и регулировать проведение дистанционных заседаний и кадровые вопросы во время военного положения.

Парламент принял во втором чтении законопроект, который позволяет местным советам финансировать подразделения Сил обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта.

Речь идет о законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения полномочий органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны Украины" (№9559-д) 

Наконец принят #9559д, который позволяет местным советам финансировать подразделения Сил обороны, также возвращает возможность проведения дистанционных заседаний коллегиальных органов местного самоуправления и регулирует отдельные кадровые вопросы на период военного положения. ЗА в целом - 303

- написал Железняк.

Документ вносит изменения в законы Украины "О местном самоуправлении в Украине" и "О предотвращении коррупции" с целью расширения полномочий органов местного самоуправления по предоставлению финансовой и материальной поддержки сектора безопасности и обороны в период действия военного или чрезвычайного положения, а также урегулирования порядка проведения дистанционных заседаний органов местного самоуправления.

Предполагается:

  • предоставление полномочий исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов по:

- строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений;

- принятие решений об утверждении местных бюджетов и внесении в них изменений, утверждение программ социально-экономического и культурного развития, целевых программ по другим вопросам местного самоуправления, передачи средств в виде межбюджетных трансфертов в соответствующие местные бюджеты в случае временной оккупации территориальной общины и необразования военной администрации;

- обеспечение возможности назначения сельского, поселкового, городского головы на должность начальника соответствующей военной администрации населенного пункта (населенных пунктов) без освобождения от занимаемой должности, возможностей государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы или в случае простоя, или в случае приостановления действия трудового договора, быть назначенными на должности в других органах государственной власти и органах местного самоуправления, военных администрациях, юридических ли

  • расширение организационной способности руководства областным, районным советом в условиях военного положения при вакантности должности председателя этого совета.

Напомним 

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект,  который расширяет полномочия местных властей во время войны, 11 апреля.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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