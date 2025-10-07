В Україні планують ввести кредитну історію: що підтриманий ВР закон змінить для позичальників
Київ • УНН
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №14013 про кредитну історію, що посилить захист прав позичальників. Документ запроваджує механізм "стоп-кредит" та скорочує термін передачі даних до бюро.
Верховна Рада ухвалено у першому читанні за основу законопроект (№14013) про кредитну історію, яким зокрема вводиться механізм "стоп-кредит", повідомили у вівторок у ВР, пише УНН.
Деталі
Метою законопроекту, як повідомляється, є посилення захисту прав позичальників, покращення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення її якості, а також заохочення відповідального кредитування та забезпечення цільового використання кредитної історії виключно для оцінювання кредитоспроможності, управління кредитним ризиком і здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів.
Пропонується встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій: збору, обробки, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов’язань, функціонування інституцій, пов’язаних зі збором, обробкою, зберіганням, захистом та використанням цієї інформації, правові основи державного нагляду за такою діяльністю.
Законопроект уточнює перелік інформації, яка включається в кредитну історію, строки її зберігання (до 10 років) і механізми її знищення після спливу цього терміну. Кредитори будуть зобов’язані передавати дані до бюро кредитних історій протягом двох робочих днів - це, як зазначається, має унеможливити затримки й зменшити ризики шахрайства.
Однією з головних новацій, як зазначається, є механізм "стоп-кредит" - кожен громадянин зможе заявити про небажання укладати нові кредитні договори. Будь-який кредит, виданий після такої заяви, може бути визнаний нікчемним. "Це суттєво підвищує захист громадян від шахрайських схем і кредитного тиску", - ідеться у повідомленні.
Законопроект, як вказано, гарантує право громадянина на безплатний доступ до власної кредитної історії та можливість виправлення чи видалення недостовірних даних.
Контроль за діяльністю бюро кредитних історій покладається на Національний банк України, який здійснюватиме нагляд, перевірки й сертифікацію систем безпеки. Передбачено також можливість транскордонного обміну даними - за згодою позичальника.
Ухвалення законопроекту, як очікується, сприятиме зменшенню частки прострочених кредитів, посиленню фінансової дисципліни й забезпеченню дотримання міжнародних стандартів захисту даних. Це називають важливим кроком до стабільності та прозорості українського фінансового сектору.
Аудит замість штрафів: Рада підтримала реформу держнагляду07.10.25, 13:25 • 918 переглядiв