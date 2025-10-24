Створили схему з незаконного відмивання криптовалюти: на Вінничині двом чоловікам оголосили про підозру
Правоохоронці Вінниччини повідомили про підозру двом особам, які організували шахрайську схему з незаконного заволодіння криптовалютою. Вони ошукали громадянина Німеччини на 60 тисяч USDT Token.
Правоохоронці на Вінничині повідомили про підозру двом особам, які організували шахрайську схему з незаконного заволодіння криптовалютою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Слідство встановили, що чоловіки адміністрували одразу декілька Telegram-каналів і пропонували користувачам послуги з нібито вигідного обміну електронних коштів.
Вони отримували доступ до електронних гаманців користувачів під приводом перевірки "чистоти" криптовалюти, після чого переводили гроші ошуканих клієнтів на власні гаманці.
В лютому поточного року вони ошукали громадянина Німеччини і вивели з його рахунку 60 тисяч USDT Token - це близько 60 тисяч доларів США.
Під час обшуків, що відбулись після затримання чоловіків, в них виявили і вилучили два автомобіля, кошти, техніку, банківські карти, інші речові докази.
Затриманим оголосили про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- ч.ч. 3, 5 ст. 190 (Шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене організованою злочинною групою під час воєнного стану);
- ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку).
Фігурантам справи загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також прокуратура подала клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття підозрюваних під варту.
