Біткоїн обвалився майже на 30% з жовтня, ринок втратив понад 1 трлн доларів - FT

$42.070.02
48.790.20
ukenru
08:43 • 5690 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
07:59 • 11797 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
07:00 • 12696 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 50547 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 43556 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 41785 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 35501 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 25626 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 67684 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 27246 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3м/с
83%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У НАТО пояснили, чому не збивають російські ракети над Україною18 листопада, 01:39 • 28036 перегляди
Європейські звички для здоров'я, які варто перейняти18 листопада, 01:59 • 20300 перегляди
Трамп погодився на санкційний закон проти рф, але є умова18 листопада, 02:25 • 13756 перегляди
Людську свідомість можна буде завантажити у роботів Optimus - Маск18 листопада, 03:19 • 13397 перегляди
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб05:44 • 15015 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 67685 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 99032 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 91010 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 148292 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 125271 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Дональд Туск
Тім Кук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Донецька область
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 36 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 27425 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 36417 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 36512 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 29787 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Біткоїн обвалився майже на 30% з жовтня, ринок втратив понад 1 трлн доларів - FT

Київ • УНН

 • 468 перегляди

Ціна біткоїна впала до 89 500 доларів, досягнувши найнижчого рівня з квітня 2025 року. Загальна ринкова вартість криптовалют знизилася на 25%, що становить близько 1,2 трлн доларів.

Біткоїн обвалився майже на 30% з жовтня, ринок втратив понад 1 трлн доларів - FT

Ціна біткойна досягла 89 500 доларів та опинилась на найнижчому рівні з квітня 2025 року, водночас загальна ринкова вартість понад 18 000 монет, відстежуваних CoinGecko, впала на 25%,  "знищивши" близько 1,2 трлн доларів, передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

За останні шість тижнів з ринок криптовалют "недорахувався" понад 1 трлн доларів. Серед причин - побоювання щодо завищених оцінок технологій та динаміки процентних ставок у США спричинили розпродаж спекулятивних активів.

Ціна біткоїна за той самий період впала більш ніж на 28% до 89 500 доларів, що залишило найбільшу у світі криптовалюту на найнижчому рівні з квітня і без змін за рік.

Загальна ринкова вартість понад 18 000 монет, які відстежує постачальник даних CoinGecko, впала на 25% з моменту досягнення ринкового піку 6 жовтня, що призвело до втрати близько 1,2 трлн доларів їхньої сукупної капіталізації.

- пише FT.

Таким чином, незважаючи на обіцянки президента Дональда Трампа зробити США світовою "біткойн-наддержавою", у реальності спостерігається загальний розворот у секторі криптовалют, що супроводжується падінням ринку цифрових активів.

Азіатські ринки у вівторок продемонстрували падіння після зниження в США напередодні. Індекс Hang Seng у Гонконзі закрився на 1,7% нижче, японський індекс Nikkei 225, що включає акції технологічних компаній, впав на 3,2%, а південнокорейський Kospi — на 3,3%.

- повідомляє Financial Times.

Падіння  є розворотом для сектору, який раніше злетів до рекордних максимумів  та призначення голови Комісії з цінних паперів та бірж, головного регулятора Уолл-стріт, який підтримує криптовалюти.

Незважаючи на все інституційне впровадження та позитивний регуляторний імпульс, зростання крипторинку за рік вже нівелювалося

- пояснює у коментарі виданню Бретт Ноблаух, криптоаналітик Cantor Fitzge.

Посилили занепокоєння також нові сумніви щодо того, чи знизить Федеральна резервна система (ФРС) процентні ставки на своєму засіданні в грудні 2025 року. На зміни бенчмарку S&P 500 приблизно на 3% впливає секпсис щодо грудневого зниження ФРС. Ситуація впливає на захмарні оцінки, що пов’язані з технологічними компаніями Кремнієвої долини, які наразі перебувають на передовій інвестиційного буму в штучний інтелект.

Нагадаємо

Біткоїн впав на 2,4% під час азійських торгів, опустившись нижче $90 000, що поглибило місячне падіння. Це зниження звело нанівець усі досягнення криптовалюти у 2025 році та вплинуло на настрої на ринку цифрових активів.

Ігор Тележніков

ЕкономікаТехнології
Техніка
Тренд
Федеральна резервна система
Біткойн
Financial Times
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки