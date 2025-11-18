Біткоїн обвалився майже на 30% з жовтня, ринок втратив понад 1 трлн доларів - FT

Ціна біткойна досягла 89 500 доларів та опинилась на найнижчому рівні з квітня 2025 року, водночас загальна ринкова вартість понад 18 000 монет, відстежуваних CoinGecko, впала на 25%, "знищивши" близько 1,2 трлн доларів, передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

За останні шість тижнів з ринок криптовалют "недорахувався" понад 1 трлн доларів. Серед причин - побоювання щодо завищених оцінок технологій та динаміки процентних ставок у США спричинили розпродаж спекулятивних активів.

Ціна біткоїна за той самий період впала більш ніж на 28% до 89 500 доларів, що залишило найбільшу у світі криптовалюту на найнижчому рівні з квітня і без змін за рік.

Загальна ринкова вартість понад 18 000 монет, які відстежує постачальник даних CoinGecko, впала на 25% з моменту досягнення ринкового піку 6 жовтня, що призвело до втрати близько 1,2 трлн доларів їхньої сукупної капіталізації. - пише FT.

Таким чином, незважаючи на обіцянки президента Дональда Трампа зробити США світовою "біткойн-наддержавою", у реальності спостерігається загальний розворот у секторі криптовалют, що супроводжується падінням ринку цифрових активів.

Азіатські ринки у вівторок продемонстрували падіння після зниження в США напередодні. Індекс Hang Seng у Гонконзі закрився на 1,7% нижче, японський індекс Nikkei 225, що включає акції технологічних компаній, впав на 3,2%, а південнокорейський Kospi — на 3,3%. - повідомляє Financial Times.

Падіння є розворотом для сектору, який раніше злетів до рекордних максимумів та призначення голови Комісії з цінних паперів та бірж, головного регулятора Уолл-стріт, який підтримує криптовалюти.

Незважаючи на все інституційне впровадження та позитивний регуляторний імпульс, зростання крипторинку за рік вже нівелювалося - пояснює у коментарі виданню Бретт Ноблаух, криптоаналітик Cantor Fitzge.

Посилили занепокоєння також нові сумніви щодо того, чи знизить Федеральна резервна система (ФРС) процентні ставки на своєму засіданні в грудні 2025 року. На зміни бенчмарку S&P 500 приблизно на 3% впливає секпсис щодо грудневого зниження ФРС. Ситуація впливає на захмарні оцінки, що пов’язані з технологічними компаніями Кремнієвої долини, які наразі перебувають на передовій інвестиційного буму в штучний інтелект.

Нагадаємо

Біткоїн впав на 2,4% під час азійських торгів, опустившись нижче $90 000, що поглибило місячне падіння. Це зниження звело нанівець усі досягнення криптовалюти у 2025 році та вплинуло на настрої на ринку цифрових активів.