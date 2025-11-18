Біткоїн обвалився майже на 30% з жовтня, ринок втратив понад 1 трлн доларів - FT
Київ • УНН
Ціна біткоїна впала до 89 500 доларів, досягнувши найнижчого рівня з квітня 2025 року. Загальна ринкова вартість криптовалют знизилася на 25%, що становить близько 1,2 трлн доларів.
Ціна біткойна досягла 89 500 доларів та опинилась на найнижчому рівні з квітня 2025 року, водночас загальна ринкова вартість понад 18 000 монет, відстежуваних CoinGecko, впала на 25%, "знищивши" близько 1,2 трлн доларів, передає УНН із посиланням на Financial Times.
Деталі
За останні шість тижнів з ринок криптовалют "недорахувався" понад 1 трлн доларів. Серед причин - побоювання щодо завищених оцінок технологій та динаміки процентних ставок у США спричинили розпродаж спекулятивних активів.
Ціна біткоїна за той самий період впала більш ніж на 28% до 89 500 доларів, що залишило найбільшу у світі криптовалюту на найнижчому рівні з квітня і без змін за рік.
Загальна ринкова вартість понад 18 000 монет, які відстежує постачальник даних CoinGecko, впала на 25% з моменту досягнення ринкового піку 6 жовтня, що призвело до втрати близько 1,2 трлн доларів їхньої сукупної капіталізації.
Таким чином, незважаючи на обіцянки президента Дональда Трампа зробити США світовою "біткойн-наддержавою", у реальності спостерігається загальний розворот у секторі криптовалют, що супроводжується падінням ринку цифрових активів.
Азіатські ринки у вівторок продемонстрували падіння після зниження в США напередодні. Індекс Hang Seng у Гонконзі закрився на 1,7% нижче, японський індекс Nikkei 225, що включає акції технологічних компаній, впав на 3,2%, а південнокорейський Kospi — на 3,3%.
Падіння є розворотом для сектору, який раніше злетів до рекордних максимумів та призначення голови Комісії з цінних паперів та бірж, головного регулятора Уолл-стріт, який підтримує криптовалюти.
Незважаючи на все інституційне впровадження та позитивний регуляторний імпульс, зростання крипторинку за рік вже нівелювалося
Посилили занепокоєння також нові сумніви щодо того, чи знизить Федеральна резервна система (ФРС) процентні ставки на своєму засіданні в грудні 2025 року. На зміни бенчмарку S&P 500 приблизно на 3% впливає секпсис щодо грудневого зниження ФРС. Ситуація впливає на захмарні оцінки, що пов’язані з технологічними компаніями Кремнієвої долини, які наразі перебувають на передовій інвестиційного буму в штучний інтелект.
Нагадаємо
Біткоїн впав на 2,4% під час азійських торгів, опустившись нижче $90 000, що поглибило місячне падіння. Це зниження звело нанівець усі досягнення криптовалюти у 2025 році та вплинуло на настрої на ринку цифрових активів.