Биткойн обвалился почти на 30% с октября, рынок потерял более 1 трлн долларов - FT

Цена биткойна достигла 89 500 долларов и оказалась на самом низком уровне с апреля 2025 года, в то же время общая рыночная стоимость более 18 000 монет, отслеживаемых CoinGecko, упала на 25%, «уничтожив» около 1,2 трлн долларов, передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

За последние шесть недель рынок криптовалют «недосчитался» более 1 трлн долларов. Среди причин — опасения относительно завышенных оценок технологий и динамики процентных ставок в США вызвали распродажу спекулятивных активов.

Цена биткойна за тот же период упала более чем на 28% до 89 500 долларов, что оставило крупнейшую в мире криптовалюту на самом низком уровне с апреля и без изменений за год.

Общая рыночная стоимость более 18 000 монет, которые отслеживает поставщик данных CoinGecko, упала на 25% с момента достижения рыночного пика 6 октября, что привело к потере около 1,2 трлн долларов их совокупной капитализации. - пишет FT.

Таким образом, несмотря на обещания президента Дональда Трампа сделать США мировой «биткойн-сверхдержавой», в реальности наблюдается общий разворот в секторе криптовалют, сопровождающийся падением рынка цифровых активов.

Азиатские рынки во вторник продемонстрировали падение после снижения в США накануне. Индекс Hang Seng в Гонконге закрылся на 1,7% ниже, японский индекс Nikkei 225, включающий акции технологических компаний, упал на 3,2%, а южнокорейский Kospi — на 3,3%. - сообщает Financial Times.

Падение является разворотом для сектора, который ранее взлетел до рекордных максимумов и назначения главы Комиссии по ценным бумагам и биржам, главного регулятора Уолл-стрит, который поддерживает криптовалюты.

Несмотря на все институциональное внедрение и позитивный регуляторный импульс, рост крипторынка за год уже нивелировался - объясняет в комментарии изданию Бретт Ноблаух, криптоаналитик Cantor Fitzge.

Усилили беспокойство также новые сомнения относительно того, снизит ли Федеральная резервная система (ФРС) процентные ставки на своем заседании в декабре 2025 года. На изменения бенчмарка S&P 500 примерно на 3% влияет скепсис относительно декабрьского снижения ФРС. Ситуация влияет на заоблачные оценки, связанные с технологическими компаниями Кремниевой долины, которые сейчас находятся на передовой инвестиционного бума в искусственный интеллект.

Напомним

Биткойн упал на 2,4% во время азиатских торгов, опустившись ниже $90 000, что углубило месячное падение. Это снижение свело на нет все достижения криптовалюты в 2025 году и повлияло на настроения на рынке цифровых активов.