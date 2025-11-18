Біткоїн вперше за сім місяців обвалився нижче $90 000

Вартість біткоїну впала нижче за $90 000, поглибивши падіння протягом місяця, яке звело нанівець усі досягнення криптовалюти в 2025 році і вплинуло на настрої у світі цифрових активів, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Найбільший токен впав на 2,4% під час азійських торгів, продовживши падіння з рекорду у більш ніж $126 000, встановленого на початку жовтня. Востаннє біткоїн торгувався нижче за цей рівень, опустившись до $74 400 у квітні, після того як президент США Дональд Трамп перевернув світові фінансові ринки своїм початковим планом введення мит.

Це зниження відбувається на тлі економічних проблем, що посилюються, включаючи побоювання, що відновилися, з приводу політики відсоткових ставок і завищені оцінки на спекулятивних ринках. Біткоїн ненадовго впав нижче за $90 000

Трейдери переоцінюють можливість зниження процентної ставки ФРС США у грудні, а фондові ринки падають з недавніх максимумів, що знижує апетит до ризику, роблячи біткоїн вразливим до подальшого зниження.

"З урахуванням того, що ймовірність зниження ставки ФРС у грудні нижче 50%, криптовалютні ринки продовжують падати після втрати важливого рівня в 100 000 доларів в біткоїнах", - заявив Шилян Тан, керуючий партнер Monarq Asset Management.

Криптовалютний ринок зазнає труднощів із пошуком підтримки після розпродажів на початку жовтня, які призвели до ліквідації більш ніж на 19 мільярдів доларів та знецінили ринкову вартість токенів більш ніж на 1 трильйон доларів. Хоча частина інституційних власників в основному зберегла свої позиції, активність роздрібних інвесторів та покупки на спаді пішли на спад, особливо серед спекулятивних альткоїнів. За даними Coinglass, за останні 24 години було ліквідовано довгі та короткі позиції на суму близько 950 мільйонів доларів.

Казначейські компанії, які працюють із цифровими активами, - такі публічні компанії, як Strategy Inc. Майкла Сейлора, які накопичили криптовалютні активи на початку цього року, - зараз перебувають під тиском, і деякі з них змушені переглянути свої позиції, оскільки ціни токенів впали нижче за ключові рівні накопичення.

Тим часом, трейдери опціонів роблять ставку на серйозніші втрати, при цьому попит на захист від падіння на рівнях страйків $85 000 і $80 000 домінує в недавніх потоках.

Біткоїн скоротив втрати, торгуючись на рівні $90 391 станом на 12:05 у Сінгапурі у вівторок.

