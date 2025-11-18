$42.040.02
17 листопада, 16:21 • 20437 перегляди
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 41808 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 35553 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46 • 36284 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28 • 32737 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59 • 23934 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 59439 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 26648 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 20139 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 22722 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Біткоїн вперше за сім місяців обвалився нижче $90 000

Київ • УНН

 • 368 перегляди

Біткоїн впав на 2,4% під час азійських торгів, опустившись нижче $90 000, що поглибило місячне падіння. Це зниження звело нанівець усі досягнення криптовалюти у 2025 році та вплинуло на настрої на ринку цифрових активів.

Біткоїн вперше за сім місяців обвалився нижче $90 000

Вартість біткоїну впала нижче за $90 000, поглибивши падіння протягом місяця, яке звело нанівець усі досягнення криптовалюти в 2025 році і вплинуло на настрої у світі цифрових активів, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Найбільший токен впав на 2,4% під час азійських торгів, продовживши падіння з рекорду у більш ніж $126 000, встановленого на початку жовтня. Востаннє біткоїн торгувався нижче за цей рівень, опустившись до $74 400 у квітні, після того як президент США Дональд Трамп перевернув світові фінансові ринки своїм початковим планом введення мит.

Це зниження відбувається на тлі економічних проблем, що посилюються, включаючи побоювання, що відновилися, з приводу політики відсоткових ставок і завищені оцінки на спекулятивних ринках. Біткоїн ненадовго впав нижче за $90 000

Трейдери переоцінюють можливість зниження процентної ставки ФРС США у грудні, а фондові ринки падають з недавніх максимумів, що знижує апетит до ризику, роблячи біткоїн вразливим до подальшого зниження.

"З урахуванням того, що ймовірність зниження ставки ФРС у грудні нижче 50%, криптовалютні ринки продовжують падати після втрати важливого рівня в 100 000 доларів в біткоїнах", - заявив Шилян Тан, керуючий партнер Monarq Asset Management.

Криптовалютний ринок зазнає труднощів із пошуком підтримки після розпродажів на початку жовтня, які призвели до ліквідації більш ніж на 19 мільярдів доларів та знецінили ринкову вартість токенів більш ніж на 1 трильйон доларів. Хоча частина інституційних власників в основному зберегла свої позиції, активність роздрібних інвесторів та покупки на спаді пішли на спад, особливо серед спекулятивних альткоїнів. За даними Coinglass, за останні 24 години було ліквідовано довгі та короткі позиції на суму близько 950 мільйонів доларів.

Казначейські компанії, які працюють із цифровими активами, - такі публічні компанії, як Strategy Inc. Майкла Сейлора, які накопичили криптовалютні активи на початку цього року, - зараз перебувають під тиском, і деякі з них змушені переглянути свої позиції, оскільки ціни токенів впали нижче за ключові рівні накопичення.

Тим часом, трейдери опціонів роблять ставку на серйозніші втрати, при цьому попит на захист від падіння на рівнях страйків $85 000 і $80 000 домінує в недавніх потоках.

Біткоїн скоротив втрати, торгуючись на рівні $90 391 станом на 12:05 у Сінгапурі у вівторок.

Крипторинок під напругою: біткоїн обвалився нижче $100 000, інвестори ETF вивели майже $900 млн14.11.25, 13:04 • 2523 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаТехнології
Тренд
Федеральна резервна система
Bloomberg
Дональд Трамп
Сінгапур
Сполучені Штати Америки