Биткойн впервые за семь месяцев обвалился ниже $90 000

$42.070.02
48.790.20
ukenru
Эксклюзив
07:00 • 1388 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
17 ноября, 16:21 • 21837 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 42969 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 36608 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 37187 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 33198 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 24294 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 60364 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 26746 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 20170 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
4м/с
82%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Из-за атаки БПЛА возникли пожары в Днепре и районе - ОВА17 ноября, 21:32 • 10124 просмотра
Укрпочта анонсировала новую марку: когда появится и какая ценаPhoto17 ноября, 21:46 • 10416 просмотра
В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной01:39 • 21130 просмотра
Европейские привычки для здоровья, которые стоит перенять01:59 • 12179 просмотра
ВСУ ликвидировали 960 оккупантов и 350 единиц техники за сутки - Генштаб05:44 • 5254 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 60360 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 92300 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 84714 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 141962 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 119176 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Линдси Грэм
Борис Писториус
Олег Синегубов
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Китай
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40 • 23576 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03 • 32430 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31 • 32747 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 26197 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 45289 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

Биткойн впервые за семь месяцев обвалился ниже $90 000

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Биткойн упал на 2,4% во время азиатских торгов, опустившись ниже $90 000, что усугубило месячное падение. Это снижение свело на нет все достижения криптовалюты в 2025 году и повлияло на настроения на рынке цифровых активов.

Биткойн впервые за семь месяцев обвалился ниже $90 000

Стоимость биткоина упала ниже $90 000, углубив падение в течение месяца, которое свело на нет все достижения криптовалюты в 2025 году и повлияло на настроения в мире цифровых активов, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Крупнейший токен упал на 2,4% во время азиатских торгов, продолжив падение с рекорда более чем в $126 000, установленного в начале октября. В последний раз биткоин торговался ниже этого уровня, опустившись до $74 400 в апреле, после того как президент США Дональд Трамп перевернул мировые финансовые рынки своим первоначальным планом введения пошлин.

Это снижение происходит на фоне усиливающихся экономических проблем, включая возобновившиеся опасения по поводу политики процентных ставок и завышенные оценки на спекулятивных рынках. Биткоин ненадолго упал ниже $90 000

Трейдеры переоценивают возможность снижения процентной ставки ФРС США в декабре, а фондовые рынки падают с недавних максимумов, что снижает аппетит к риску, делая биткоин уязвимым к дальнейшему снижению.

"С учетом того, что вероятность снижения ставки ФРС в декабре ниже 50%, криптовалютные рынки продолжают падать после потери важного уровня в 100 000 долларов в биткоинах", - заявил Шилян Тан, управляющий партнер Monarq Asset Management.

Криптовалютный рынок испытывает трудности с поиском поддержки после распродаж в начале октября, которые привели к ликвидации более чем на 19 миллиардов долларов и обесценили рыночную стоимость токенов более чем на 1 триллион долларов. Хотя часть институциональных владельцев в основном сохранила свои позиции, активность розничных инвесторов и покупки на спаде пошли на спад, особенно среди спекулятивных альткоинов. По данным Coinglass, за последние 24 часа были ликвидированы длинные и короткие позиции на сумму около 950 миллионов долларов.

Казначейские компании, работающие с цифровыми активами, - такие публичные компании, как Strategy Inc. Майкла Сейлора, которые накопили криптовалютные активы в начале этого года, - сейчас находятся под давлением, и некоторые из них вынуждены пересмотреть свои позиции, поскольку цены токенов упали ниже ключевых уровней накопления.

Тем временем, трейдеры опционов делают ставку на более серьезные потери, при этом спрос на защиту от падения на уровнях страйков $85 000 и $80 000 доминирует в недавних потоках.

Биткоин сократил потери, торгуясь на уровне $90 391 по состоянию на 12:05 во вторник в Сингапуре.

Крипторынок под напряжением: биткойн обвалился ниже $100 000, инвесторы ETF вывели почти $900 млн14.11.25, 13:04 • 2523 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаТехнологии
Тренд
Федеральная резервная система
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Сингапур
Соединённые Штаты