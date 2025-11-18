Биткойн впервые за семь месяцев обвалился ниже $90 000

Стоимость биткоина упала ниже $90 000, углубив падение в течение месяца, которое свело на нет все достижения криптовалюты в 2025 году и повлияло на настроения в мире цифровых активов, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Крупнейший токен упал на 2,4% во время азиатских торгов, продолжив падение с рекорда более чем в $126 000, установленного в начале октября. В последний раз биткоин торговался ниже этого уровня, опустившись до $74 400 в апреле, после того как президент США Дональд Трамп перевернул мировые финансовые рынки своим первоначальным планом введения пошлин.

Это снижение происходит на фоне усиливающихся экономических проблем, включая возобновившиеся опасения по поводу политики процентных ставок и завышенные оценки на спекулятивных рынках. Биткоин ненадолго упал ниже $90 000

Трейдеры переоценивают возможность снижения процентной ставки ФРС США в декабре, а фондовые рынки падают с недавних максимумов, что снижает аппетит к риску, делая биткоин уязвимым к дальнейшему снижению.

"С учетом того, что вероятность снижения ставки ФРС в декабре ниже 50%, криптовалютные рынки продолжают падать после потери важного уровня в 100 000 долларов в биткоинах", - заявил Шилян Тан, управляющий партнер Monarq Asset Management.

Криптовалютный рынок испытывает трудности с поиском поддержки после распродаж в начале октября, которые привели к ликвидации более чем на 19 миллиардов долларов и обесценили рыночную стоимость токенов более чем на 1 триллион долларов. Хотя часть институциональных владельцев в основном сохранила свои позиции, активность розничных инвесторов и покупки на спаде пошли на спад, особенно среди спекулятивных альткоинов. По данным Coinglass, за последние 24 часа были ликвидированы длинные и короткие позиции на сумму около 950 миллионов долларов.

Казначейские компании, работающие с цифровыми активами, - такие публичные компании, как Strategy Inc. Майкла Сейлора, которые накопили криптовалютные активы в начале этого года, - сейчас находятся под давлением, и некоторые из них вынуждены пересмотреть свои позиции, поскольку цены токенов упали ниже ключевых уровней накопления.

Тем временем, трейдеры опционов делают ставку на более серьезные потери, при этом спрос на защиту от падения на уровнях страйков $85 000 и $80 000 доминирует в недавних потоках.

Биткоин сократил потери, торгуясь на уровне $90 391 по состоянию на 12:05 во вторник в Сингапуре.

