Зеленський зустрівся з лідерами світових інвестиційних компаній у Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками міжнародних інвестиційних компаній під час візиту в Мюнхен. Йдеться про компанії Allianz, Amundi, Barrick Gold, BlackRock, Deutsche Bank, Fortescue, HypoVereinsbank, Lazard, Moore Capital Management, New York Life Investments, PIMCO, Relativity Space, Siemens Energy, State Street. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Президента.

Даний захід модерувала радниця Глави держави з питань економічного розвитку Христя Фріланд. Під час зустрічі Зеленський наголосив, що один із головних напрямів для залучення інвестицій та відбудови не лише під час війни, а й після її закінчення - це енергетика.

Також Президент наголосив на тому, що внаслідок російських атак Україна втратила близько 10 ГВт потужностей генерації електроенергії та щодня працює над їх відновленням.

Ще одним важливим напрямком обговорення є виробництво дронів.

Зеленський відзначив рішення Євросоюзу виділити Україні 90 мільярдів євро фінансової підтримки, дві третини з яких буде спрямовано на військову інфраструктуру. Частину з них буде виділено на українське виробництво дронів, але наші потужності - більші, заявив Глава держави.

Цей напрям також відкритий. Дефіцит становить близько 15 мільярдів на рік. Ми бачимо, що після завершення війни ці потужності можуть працювати й на інші країни