Зеленский встретился с лидерами мировых инвестиционных компаний в Мюнхене

Фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями международных инвестиционных компаний во время визита в Мюнхен. Речь идет о компаниях Allianz, Amundi, Barrick Gold, BlackRock, Deutsche Bank, Fortescue, HypoVereinsbank, Lazard, Moore Capital Management, New York Life Investments, PIMCO, Relativity Space, Siemens Energy, State Street. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Подробности

Данное мероприятие модерировала советник Главы государства по вопросам экономического развития Христя Фриланд. Во время встречи Зеленский подчеркнул, что одно из главных направлений для привлечения инвестиций и восстановления не только во время войны, но и после ее окончания - это энергетика.

Также Президент подчеркнул, что в результате российских атак Украина потеряла около 10 ГВт мощностей генерации электроэнергии и ежедневно работает над их восстановлением.

Еще одним важным направлением обсуждения является производство дронов.

Зеленский отметил решение Евросоюза выделить Украине 90 миллиардов евро финансовой поддержки, две трети из которых будут направлены на военную инфраструктуру. Часть из них будет выделена на украинское производство дронов, но наши мощности - больше, заявил Глава государства.

Это направление также открыто. Дефицит составляет около 15 миллиардов в год. Мы видим, что после завершения войны эти мощности могут работать и на другие страны - отметил Владимир Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Марком Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.