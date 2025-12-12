Зеленський розкрив деталі підготовки до переговорів: три напрями роботи
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо підготовки до переговорів. Глава держави наголосив, що мета України – наблизити закінчення війни, визначити кроки для гідного миру, гарантованої безпеки та відновлення.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо підготовки до переговорів. Президент наголосив, що на всіх напрямах мета в України одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним, а безпеку і відновлення – гарантованими. Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.
Сьогодні було вже кілька доповідей від Рустема Умєрова щодо роботи нашої переговорної команди. День доволі активний. На майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки для України. З українського боку групу очолює генерал-лейтенант Гнатов, беруть участь представники нашої армії, розвідок, Сил безпеки
Він зазначив, що у США уже почалась і буде продовжуватись робота групи з економіки, відбудови та інвестицій.
З українського боку цим напрямом займаються передусім урядовці: премʼєр-міністерка Свириденко, віцепремʼєр Качка та міністр Соболев. Також залучаються експерти
Президент наголосив, що третій напрям роботи – це фактично постійні контакти радників із питань національної безпеки та всіх, хто залучається за рішенням лідерів.
Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між США, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров. На всіх напрямах мета в нас одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення – гарантованими
Нагадаємо
Прем'єрка Юлія Свириденко провела зустріч з представниками Президента США Джаредом Кушнером та Стівеном Віткоффом, очільником Світового Банку Аджаєм Бангою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком щодо економічного треку в рамках процесу із забезпечення сталого і справедливого миру для України.