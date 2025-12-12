$42.270.01
Зеленський розкрив деталі підготовки до переговорів: три напрями роботи

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо підготовки до переговорів. Глава держави наголосив, що мета України – наблизити закінчення війни, визначити кроки для гідного миру, гарантованої безпеки та відновлення.

Зеленський розкрив деталі підготовки до переговорів: три напрями роботи

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо підготовки до переговорів. Президент наголосив, що на всіх напрямах мета в України одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним, а безпеку і відновлення – гарантованими. Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН

Сьогодні було вже кілька доповідей від Рустема Умєрова щодо роботи нашої переговорної команди. День доволі активний. На майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки для України. З українського боку групу очолює генерал-лейтенант Гнатов, беруть участь представники нашої армії, розвідок, Сил безпеки 

- написав Зеленський. 

Він зазначив, що у США уже почалась і буде продовжуватись робота групи з економіки, відбудови та інвестицій. 

З українського боку цим напрямом займаються передусім урядовці: премʼєр-міністерка Свириденко, віцепремʼєр Качка та міністр Соболев. Також залучаються експерти 

- додав Зеленський. 

Президент наголосив, що третій напрям роботи – це фактично постійні контакти радників із питань національної безпеки та всіх, хто залучається за рішенням лідерів. 

Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між США, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров. На всіх напрямах мета в нас одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення – гарантованими 

- резюмував глава держави. 

Нагадаємо 

Прем'єрка Юлія Свириденко провела зустріч з представниками Президента США Джаредом Кушнером та Стівеном Віткоффом, очільником Світового Банку Аджаєм Бангою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком щодо економічного треку в рамках процесу із забезпечення сталого і справедливого миру для України.

Павло Башинський

