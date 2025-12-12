Зеленський розкрив деталі підготовки до переговорів: три напрями роботи

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо підготовки до переговорів. Президент наголосив, що на всіх напрямах мета в України одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним, а безпеку і відновлення – гарантованими. Про це Зеленський написав в Telegram, передає УНН.

Сьогодні було вже кілька доповідей від Рустема Умєрова щодо роботи нашої переговорної команди. День доволі активний. На майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки для України. З українського боку групу очолює генерал-лейтенант Гнатов, беруть участь представники нашої армії, розвідок, Сил безпеки

Він зазначив, що у США уже почалась і буде продовжуватись робота групи з економіки, відбудови та інвестицій.

Президент наголосив, що третій напрям роботи – це фактично постійні контакти радників із питань національної безпеки та всіх, хто залучається за рішенням лідерів.

Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між США, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров. На всіх напрямах мета в нас одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення – гарантованими