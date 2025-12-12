Зеленский раскрыл детали подготовки к переговорам: три направления работы

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады секретаря СНБО Рустема Умерова по подготовке к переговорам. Президент подчеркнул, что по всем направлениям цель у Украины одна: приблизить реальное окончание войны и определить такие шаги, которые сделают мир достойным, а безопасность и восстановление – гарантированными. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Сегодня было уже несколько докладов от Рустема Умерова по работе нашей переговорной команды. День довольно активный. На площадке в Германии готовится работа оборонной группы, посвященная деталям гарантий безопасности для Украины. С украинской стороны группу возглавляет генерал-лейтенант Гнатов, участвуют представители нашей армии, разведок, Сил безопасности

Он отметил, что в США уже началась и будет продолжаться работа группы по экономике, восстановлению и инвестициям.

Президент подчеркнул, что третье направление работы – это фактически постоянные контакты советников по вопросам национальной безопасности и всех, кто привлекается по решению лидеров.

Сегодня, как и почти каждый день, продолжается общение между США, Украиной и другими европейскими странами, другими участниками нашей Коалиции желающих. С нашей стороны модерирует Умеров. По всем направлениям цель у нас одна: приблизить реальное окончание войны и определить такие шаги, которые сделают мир достойным для Украины, а безопасность и восстановление – гарантированными