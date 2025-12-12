Зеленский раскрыл детали подготовки к переговорам: три направления работы
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады секретаря СНБО Рустема Умерова по подготовке к переговорам. Глава государства подчеркнул, что цель Украины – приблизить окончание войны, определить шаги для достойного мира, гарантированной безопасности и восстановления.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады секретаря СНБО Рустема Умерова по подготовке к переговорам. Президент подчеркнул, что по всем направлениям цель у Украины одна: приблизить реальное окончание войны и определить такие шаги, которые сделают мир достойным, а безопасность и восстановление – гарантированными. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.
Сегодня было уже несколько докладов от Рустема Умерова по работе нашей переговорной команды. День довольно активный. На площадке в Германии готовится работа оборонной группы, посвященная деталям гарантий безопасности для Украины. С украинской стороны группу возглавляет генерал-лейтенант Гнатов, участвуют представители нашей армии, разведок, Сил безопасности
Он отметил, что в США уже началась и будет продолжаться работа группы по экономике, восстановлению и инвестициям.
С украинской стороны этим направлением занимаются прежде всего чиновники: премьер-министр Свириденко, вице-премьер Качка и министр Соболев. Также привлекаются эксперты
Президент подчеркнул, что третье направление работы – это фактически постоянные контакты советников по вопросам национальной безопасности и всех, кто привлекается по решению лидеров.
Сегодня, как и почти каждый день, продолжается общение между США, Украиной и другими европейскими странами, другими участниками нашей Коалиции желающих. С нашей стороны модерирует Умеров. По всем направлениям цель у нас одна: приблизить реальное окончание войны и определить такие шаги, которые сделают мир достойным для Украины, а безопасность и восстановление – гарантированными
Напомним
Премьер Юлия Свириденко провела встречу с представителями Президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Виткоффом, главой Всемирного Банка Аджаем Бангой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком по экономическому треку в рамках процесса по обеспечению устойчивого и справедливого мира для Украины.