ukenru
Эксклюзив
17:00 • 1516 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
13:33 • 10660 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 16611 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 20414 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 32239 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 26535 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 22437 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 22650 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23845 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 29302 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
Зеленский раскрыл детали подготовки к переговорам: три направления работы

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады секретаря СНБО Рустема Умерова по подготовке к переговорам. Глава государства подчеркнул, что цель Украины – приблизить окончание войны, определить шаги для достойного мира, гарантированной безопасности и восстановления.

Зеленский раскрыл детали подготовки к переговорам: три направления работы

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады секретаря СНБО Рустема Умерова по подготовке к переговорам. Президент подчеркнул, что по всем направлениям цель у Украины одна: приблизить реальное окончание войны и определить такие шаги, которые сделают мир достойным, а безопасность и восстановление – гарантированными. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН

Сегодня было уже несколько докладов от Рустема Умерова по работе нашей переговорной команды. День довольно активный. На площадке в Германии готовится работа оборонной группы, посвященная деталям гарантий безопасности для Украины. С украинской стороны группу возглавляет генерал-лейтенант Гнатов, участвуют представители нашей армии, разведок, Сил безопасности 

- написал Зеленский. 

Он отметил, что в США уже началась и будет продолжаться работа группы по экономике, восстановлению и инвестициям. 

С украинской стороны этим направлением занимаются прежде всего чиновники: премьер-министр Свириденко, вице-премьер Качка и министр Соболев. Также привлекаются эксперты 

- добавил Зеленский. 

Президент подчеркнул, что третье направление работы – это фактически постоянные контакты советников по вопросам национальной безопасности и всех, кто привлекается по решению лидеров. 

Сегодня, как и почти каждый день, продолжается общение между США, Украиной и другими европейскими странами, другими участниками нашей Коалиции желающих. С нашей стороны модерирует Умеров. По всем направлениям цель у нас одна: приблизить реальное окончание войны и определить такие шаги, которые сделают мир достойным для Украины, а безопасность и восстановление – гарантированными 

- резюмировал глава государства. 

Напомним 

Премьер Юлия Свириденко провела встречу с представителями Президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Виткоффом, главой Всемирного Банка Аджаем Бангой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком по экономическому треку в рамках процесса по обеспечению устойчивого и справедливого мира для Украины.

Павел Башинский

