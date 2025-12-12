Економічний трек у рамках мирного процесу: Свириденко провела зустріч з Кушнером, Віткоффом та очільником Світового Банку

Прем'єрка Юлія Свириденко провела зустріч з представниками Президента США Джаредом Кушнером та Стівеном Віткоффом, очільником Світового Банку Аджаєм Бангою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком щодо економічного треку в рамках процесу із забезпечення сталого і справедливого миру для України, передає УНН.

За її словами, утворена спільна робоча група. Її першочерговою задачею є розробка плану дій в найкоротші терміни.

Українська команда готова працювати так інтенсивно, як до цього готові працювати наші американські партнери. Економічні плани мають всі шанси на успішну реалізацію, якщо запрацюють ironclad гарантії безпеки, як про них заявляли на зустрічі представники США