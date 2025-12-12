Економічний трек у рамках мирного процесу: Свириденко провела зустріч з Кушнером, Віткоффом та очільником Світового Банку

$42.270.01
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 14798 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 18197 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 30200 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 25225 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 21943 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 22152 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 23640 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 29115 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 41273 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico12 грудня, 09:01
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 18197 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 30200 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 69766 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 72735 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Олена Шуляк
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Одеса
Харківська область
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35
Техніка
Соціальна мережа
Ту-95
Ту-22М
Ту-160

Економічний трек у рамках мирного процесу: Свириденко провела зустріч з Кушнером, Віткоффом та очільником Світового Банку

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко провела зустріч з представниками США, очільником Світового Банку та гендиректором BlackRock щодо економічного треку миру для України. Створено спільну робочу групу для розробки плану дій, акцентуючи на важливості гарантій безпеки.

Економічний трек у рамках мирного процесу: Свириденко провела зустріч з Кушнером, Віткоффом та очільником Світового Банку

Прем'єрка Юлія Свириденко провела зустріч з представниками Президента США Джаредом Кушнером та Стівеном Віткоффом, очільником Світового Банку Аджаєм Бангою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком щодо економічного треку в рамках процесу із забезпечення сталого і справедливого миру для України, передає УНН.

Продовжуємо працювати з американськими партнерами із залученням керівництва міжнародних фінансових інституцій на економічному треку в рамках процесу із забезпечення сталого і справедливого миру для України. Сьогодні провели зустріч з представниками Президента США Джаредом Кушнером та Стівеном Віткоффом, очільником Світового Банку Аджаєм Бангою та генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком 

- повідомила Свириденко.

За її словами, утворена спільна робоча група. Її першочерговою задачею є розробка плану дій в найкоротші терміни.

Українська команда готова працювати так інтенсивно, як до цього готові працювати наші американські партнери. Економічні плани мають всі шанси на успішну реалізацію, якщо запрацюють ironclad гарантії безпеки, як про них заявляли на зустрічі представники США 

- наголосила Свириденко.

Зеленський провів першу зустріч групи, яка працюватиме над документом щодо відбудови України. Від США були Бессент та Кушнер10.12.25, 20:45 • 3310 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
BlackRock
Світовий банк
Ларрі Фінк
Сполучені Штати Америки
Україна