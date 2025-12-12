Экономический трек в рамках мирного процесса: Свириденко провела встречу с Кушнером, Виткоффом и главой Всемирного банка
Киев • УНН
Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с представителями США, главой Всемирного банка и гендиректором BlackRock по экономическому треку мира для Украины. Создана совместная рабочая группа для разработки плана действий, акцентируя на важности гарантий безопасности.
Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с представителями Президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Виткоффом, главой Всемирного банка Аджаем Бангой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком по экономическому треку в рамках процесса обеспечения устойчивого и справедливого мира для Украины, передает УНН.
Продолжаем работать с американскими партнерами с привлечением руководства международных финансовых институтов на экономическом треке в рамках процесса обеспечения устойчивого и справедливого мира для Украины. Сегодня провели встречу с представителями Президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Виткоффом, главой Всемирного банка Аджаем Бангой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком
По ее словам, создана совместная рабочая группа. Ее первоочередной задачей является разработка плана действий в кратчайшие сроки.
Украинская команда готова работать так интенсивно, как к этому готовы работать наши американские партнеры. Экономические планы имеют все шансы на успешную реализацию, если заработают ironclad гарантии безопасности, как о них заявляли на встрече представители США
Зеленский провел первую встречу группы, которая будет работать над документом по восстановлению Украины. От США были Бессент и Кушнер10.12.25, 20:45 • 3316 просмотров