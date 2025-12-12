Экономический трек в рамках мирного процесса: Свириденко провела встречу с Кушнером, Виткоффом и главой Всемирного банка

$42.270.01
13:33 • 8776 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 15266 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 18690 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 30686 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 25617 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 22062 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 22296 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23675 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 29164 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 41373 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Популярные новости
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico12 декабря, 09:01 • 21222 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 16804 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе11:30 • 13583 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 19690 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 14167 просмотра
публикации
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 18686 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 14312 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 30682 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 69968 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 72932 просмотра
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 14312 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 16903 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 46880 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 42700 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 47510 просмотра
Экономический трек в рамках мирного процесса: Свириденко провела встречу с Кушнером, Виткоффом и главой Всемирного банка

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с представителями США, главой Всемирного банка и гендиректором BlackRock по экономическому треку мира для Украины. Создана совместная рабочая группа для разработки плана действий, акцентируя на важности гарантий безопасности.

Экономический трек в рамках мирного процесса: Свириденко провела встречу с Кушнером, Виткоффом и главой Всемирного банка

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с представителями Президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Виткоффом, главой Всемирного банка Аджаем Бангой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком по экономическому треку в рамках процесса обеспечения устойчивого и справедливого мира для Украины, передает УНН.

Продолжаем работать с американскими партнерами с привлечением руководства международных финансовых институтов на экономическом треке в рамках процесса обеспечения устойчивого и справедливого мира для Украины. Сегодня провели встречу с представителями Президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Виткоффом, главой Всемирного банка Аджаем Бангой и генеральным директором BlackRock Ларри Финком

- сообщила Свириденко.

По ее словам, создана совместная рабочая группа. Ее первоочередной задачей является разработка плана действий в кратчайшие сроки.

Украинская команда готова работать так интенсивно, как к этому готовы работать наши американские партнеры. Экономические планы имеют все шансы на успешную реализацию, если заработают ironclad гарантии безопасности, как о них заявляли на встрече представители США

- подчеркнула Свириденко.

Зеленский провел первую встречу группы, которая будет работать над документом по восстановлению Украины. От США были Бессент и Кушнер10.12.25, 20:45 • 3316 просмотров

Антонина Туманова

