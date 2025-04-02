Інвестори зі США вклали рекордні $11 млрд у європейські ETF, щоб "зробити Європу знову великою"

Американські інвестори вклали рекордні $10,6 млрд у біржові фонди (ETF), орієнтовані на європейські акції, у першому кварталі, що в сім разів перевищує приплив, зафіксований роком раніше, згідно з даними BlackRock, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Оскільки мита та економічна політика президента США Дональда Трампа підживлюють невизначеність на ринках, європейські акції стали яскравою плямою. Тім Сеймур, засновник і головний інвестиційний директор Seymour Asset Management, назвав зростаючу тенденцію "Зробити Європу знову великою" або MEGA.

Відновлення інтересу до європейських ETF відображає різкий розворот настроїв. Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року чистий відтік коштів з фондів становив 6,4 млрд доларів.

"Це дійсно величезний стрибок", - сказала Крісті Акулліан, керівник інвестиційної стратегії iShares у BlackRock.

Протягом трьох з останніх п'яти календарних років інвестори виводили гроші з європейських ETF, що торгуються на ринках США, у внутрішні фонди, особливо в домінуючі технологічні акції, такі як Nvidia, чиї оцінки залишаються високими.

"Не те, щоб хтось збирався скидати всі свої американські акції, але вони заново відкривають для себе міжнародні акції, і особливо європейські, вперше за більш ніж десятиліття", - сказав Сеймур, який також є портфельним менеджером Amplify International Enhanced Dividend ETF.

Він додав, що прорив у Європі відрізняється від інших в останні роки.

"Європа дерегулює економіку швидше, ніж США, німецькі фіскальні заяви були історичними", - сказав Сеймур, зіславшись на масштабні плани витрат Фрідріха Мерца, лідера німецьких консерваторів і ймовірного майбутнього канцлера.

Акулліан з BlackRock сказала, що цього року iShares MSCI Germany ETF отримав понад 1 млрд доларів чистого припливу, що вдвічі збільшило загальні активи фонду під управлінням. Це стало рекордом для 29-річного ETF, сказала вона.

Акції оборонних компаній цього року особливо привернули інтерес інвесторів, враховуючи заклики європейських лідерів до посилення своїх збройних сил. Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF залучив 469 млн доларів активів цього року, довівши загальні активи до 476 млн доларів після запуску в жовтні минулого року.

"В Європі спостерігається непідробний ентузіазм", - сказав Рональд Темпл, головний ринковий стратег фінансового консалтингу та управління активами Lazard. За його словами, політичні кроки США, можливо, "вивели Європу з паралічу".

Дехто попереджав, що ралі може видихнутися.

"Щоб це було більше, ніж просто тактична угода, нам потрібно побачити продовження, щоб зростання прибутку в Європі дійсно прискорилося", - сказала Акулліан.

Не всі європейські країни виграють від оптимізму. ETF, що інвестують у британські акції, такі як iShares MSCI United Kingdom, продовжують бачити чистий відтік.

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