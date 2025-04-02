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Инвесторы из США вложили рекордные $11 млрд в европейские ETF, чтобы "сделать Европу снова великой"

Киев • УНН

 • 15265 просмотра

В первом квартале американские инвесторы вложили рекордные $10,6 млрд в европейские ETF, что в 7 раз больше, чем год назад. Европейские акции стали привлекательными из-за неопределенности в США.

Инвесторы из США вложили рекордные $11 млрд в европейские ETF, чтобы "сделать Европу снова великой"

Американские инвесторы вложили рекордные $10,6 млрд в биржевые фонды (ETF), ориентированные на европейские акции, в первом квартале, что в семь раз превышает приток, зафиксированный годом ранее, согласно данным BlackRock, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Поскольку пошлины и экономическая политика президента США Дональда Трампа подпитывают неопределенность на рынках, европейские акции стали ярким пятном. Тим Сеймур, основатель и главный инвестиционный директор Seymour Asset Management, назвал растущую тенденцию "Сделать Европу снова великой" или MEGA.

Возобновляющийся интерес к европейским ETF отражает резкий разворот настроений. После вторжения россии в Украину в феврале 2022 года чистый отток средств из фондов составил 6,4 млрд долларов.

"Это действительно огромный скачок", - сказала Кристи Акуллиан, руководитель инвестиционной стратегии iShares в BlackRock.

В течение трех из последних пяти календарных лет инвесторы выводили деньги из европейских ETF, торгующихся на рынках США, во внутренние фонды, особенно в доминирующие технологические акции, такие как Nvidia, чьи оценки остаются высокими.

"Не то чтобы кто-то собирался сбрасывать все свои американские акции, но они заново открывают для себя международные акции, и особенно европейские, впервые за более чем десятилетие", - сказал Сеймур, который также является портфельным менеджером Amplify International Enhanced Dividend ETF.

Он добавил, что прорыв в Европе отличается от других в последние годы.

"Европа дерегулирует экономику быстрее, чем США, немецкие фискальные заявления были историческими", - сказал Сеймур, сославшись на масштабные планы расходов Фридриха Мерца, лидера немецких консерваторов и вероятного будущего канцлера.

Акуллиан из BlackRock сказала, что в этом году iShares MSCI Germany ETF получил более 1 млрд долларов чистого притока, что вдвое увеличило общие активы фонда под управлением. Это стало рекордом для 29-летнего ETF, сказала она.

Акции оборонных компаний в этом году особенно привлекли интерес инвесторов, учитывая призывы европейских лидеров к усилению своих вооруженных сил. Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF привлек 469 млн долларов активов в этом году, доведя общие активы до 476 млн долларов после запуска в октябре прошлого года.

"В Европе наблюдается неподдельный энтузиазм", - сказал Рональд Темпл, главный рыночный стратег финансового консалтинга и управления активами Lazard. По его словам, политические шаги США, возможно, "вывели Европу из паралича".

Некоторые предупреждали, что ралли может выдохнуться.

"Чтобы это было больше, чем просто тактическая сделка, нам нужно увидеть продолжение, чтобы рост прибыли в Европе действительно ускорился", - сказала Акуллиан.

Не все европейские страны выигрывают от оптимизма. ETF, инвестирующие в британские акции, такие как iShares MSCI United Kingdom, продолжают видеть чистый отток.

Украинские евробонды упали до 4-месячного минимума - Bloomberg31.03.25, 15:59 • 21950 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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