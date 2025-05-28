Telegram планує залучити $1,5 млрд у вигляді облігацій, попри юридичні проблеми Дурова - WSJ

Telegram збирається залучити $1,5 млрд у вигляді облігацій, попри юридичні проблеми генерального директора Павла Дурова, повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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"Коли на початку цього місяця додаток для обміну повідомленнями Telegram пропонував продаж облігацій у США, його генеральний директор застряг у Франції, де йому висунули кримінальні обвинувачення. Це не завадило компанії залучити інвесторів. За словами людей, знайомих із ситуацією, у середу Telegram збирається залучити не менше $1,5 млрд у вигляді облігацій, отримавши підтримку як нових, так і існуючих спонсорів", - ідеться в публікації.

Угода, як зазначається, є ознакою того, що інвестори, як і раніше, готові підтримувати Telegram, незважаючи на правову небезпеку, з якою стикається Павло Дуров, якому у Франції висунуто попередні обвинувачення у відмові співпрацювати з розслідуваннями незаконної діяльності, такої як дитяча порнографія в його додатку. Дуров і Telegram оскаржують твердження французьких чиновників про те, що компанія відмовлялася співпрацювати з кримінальними розслідуваннями.

За словами людей, Telegram має намір встановити ціну п'ятирічних облігацій на рівні 9%. Компанія планує використовувати виручені кошти для викупу залишку боргу за облігаціями, випущеними у 2021 році, які мають погаситися в березні наступного року. Раніше компанія викупила близько 400 мільйонів доларів цих облігацій готівкою.

Серед інвесторів - існуючі власники облігацій Telegram, зокрема американська компанія з управління активами BlackRock і державна інвестиційна компанія Абу-Дабі Mubadala, повідомили джерела. Очікується, що серед нових інвесторів буде хедж-фондова фірма Citadel та інші, повідомили джерела.

Як і у випадку з попереднім випуском облігацій Telegram, інвестори в нові облігації матимуть можливість конвертувати свій борг в акції зі знижкою, якщо компанія вирішить стати публічною. Однак первинне публічне розміщення в найближчому майбутньому малоймовірне, враховуючи правову невизначеність Дурова і волатильність ринку, зазначає видання.

Хоча Дурова було звільнено під заставу, йому заборонено залишати Францію ​​без дозволу, поки триває розслідування.

12 травня Дуров запросив особливий дозвіл на відвідування США для переговорів з інвесторами, але запит було відхилено, оскільки причина поїздки була "ані переконливою, ані обґрунтованою", заявили французькі прокурори.

Раніше французькі чиновники дозволяли Дурову їздити в березні та квітні в Дубай, де він живе і де базується Telegram. У 2021 році Франція та Об'єднані Арабські Емірати надали громадянство Дурову, який народився в росії.

Доповнення

На тлі юридичної небезпеки Telegram продовжував рости. У березні Дуров сказав, що додаток досяг 1 мільярда активних користувачів на місяць. У вівторок він сказав, що у додатка понад 15 мільйонів платних підписників, що вдвічі більше, ніж минулого року.

Telegram повідомив інвесторам, що у 2024 році він отримав прибуток у розмірі близько 540 мільйонів доларів при виручці в 1,4 мільярда доларів, за словами людей, знайомих із цим питанням. Це більше, ніж збиток обсягом 173 мільйонів доларів при виручці в 342 мільйони доларів у 2023 році, згідно з фінансовими звітами, з якими ознайомилася The Wall Street Journal.

У 2025 році Telegram прогнозує прибуток у понад 700 мільйонів доларів при виручці у 2 мільярди доларів, повідомили люди, знайомі з цим питанням.

Фінансові показники Telegram підтримуються партнерськими відносинами з розробниками, які створюють додатки і ботів поверх послуг компанії, покупками цифрових "зірок" у додатку для відправки подарунків і покупки послуг, на додаток до його рекламного бізнесу.