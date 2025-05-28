Telegram планирует привлечь $1,5 млрд в виде облигаций, несмотря на юридические проблемы Дурова - WSJ

Telegram собирается привлечь $1,5 млрд в виде облигаций, несмотря на юридические проблемы генерального директора Павла Дурова, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

"Когда в начале этого месяца приложение для обмена сообщениями Telegram предлагало продажу облигаций в США, его генеральный директор застрял во Франции, где ему предъявили уголовные обвинения. Это не помешало компании привлечь инвесторов. По словам людей, знакомых с ситуацией, в среду Telegram собирается привлечь не менее $1,5 млрд в виде облигаций, получив поддержку как новых, так и существующих спонсоров", - говорится в публикации.

Сделка, как отмечается, является признаком того, что инвесторы по-прежнему готовы поддерживать Telegram, несмотря на правовую опасность, с которой сталкивается Павел Дуров, которому во Франции предъявлены предварительные обвинения в отказе сотрудничать с расследованиями незаконной деятельности, такой как детская порнография в его приложении. Дуров и Telegram оспаривают утверждение французских чиновников о том, что компания отказывалась сотрудничать с уголовными расследованиями.

По словам людей, Telegram намерен установить цену пятилетних облигаций на уровне 9%. Компания планирует использовать вырученные средства для выкупа оставшегося долга по облигациям, выпущенным в 2021 году, которые должны погаситься в марте следующего года. Ранее компания выкупила около 400 миллионов долларов этих облигаций наличными.

Среди инвесторов - существующие держатели облигаций Telegram, в том числе американская компания по управлению активами BlackRock и государственная инвестиционная компания Абу-Даби Mubadala, сообщили источники. Ожидается, что среди новых инвесторов будет хедж-фондовая фирма Citadel и другие, сообщили источники.

Как и в случае с предыдущим выпуском облигаций Telegram, инвесторы в новые облигации будут иметь возможность конвертировать свой долг в акции со скидкой, если компания решит стать публичной. Однако первичное публичное размещение в ближайшем будущем маловероятно, учитывая правовую неопределенность Дурова и волатильность рынка, отмечает издание.

Хотя Дуров был освобожден под залог, ему запрещено покидать Францию ​​без разрешения, пока продолжается расследование.

12 мая Дуров запросил особое разрешение на посещение США для переговоров с инвесторами, но запрос был отклонен, поскольку причина поездки была "ни убедительной, ни обоснованной", заявили французские прокуроры.

Ранее французские чиновники разрешали Дурову ездить в марте и апреле в Дубай, где он живет и где базируется Telegram. В 2021 году Франция и Объединенные Арабские Эмираты предоставили гражданство Дурову, родившемуся в россии.

Дополнение

На фоне юридической опасности Telegram продолжал расти. В марте Дуров сказал, что приложение достигло 1 миллиарда активных пользователей в месяц. Во вторник он сказал, что у приложения более 15 миллионов платных подписчиков, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Telegram сообщил инвесторам, что в 2024 году он получил прибыль в размере около 540 миллионов долларов при выручке в 1,4 миллиарда долларов, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Это больше, чем убыток в размере 173 миллионов долларов при выручке в 342 миллиона долларов в 2023 году, согласно финансовым отчетам, с которыми ознакомилась The Wall Street Journal.

В 2025 году Telegram прогнозирует прибыль в размере более 700 миллионов долларов при выручке в 2 миллиарда долларов, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

Финансовые показатели Telegram поддерживаются партнерскими отношениями с разработчиками, которые создают приложения и ботов поверх услуг компании, покупками цифровых "звезд" в приложении для отправки подарков и покупки услуг, в дополнение к его рекламному бизнесу.