Telegram планирует привлечь $1,5 млрд в виде облигаций, несмотря на юридические проблемы Дурова - WSJ

$41.680.11
47.310.02
ukenru
"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой
Эксклюзив
12:43 • 3272 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

12:12 • 10676 просмотра

Генштаб подтвердил поражение важных объектов российского ВПК в подмосковье и ивановской области

10:11 • 18355 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
09:43 • 37282 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
07:55 • 92426 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Эксклюзив
28 мая, 06:00 • 54489 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

28 мая, 05:00 • 103066 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

Эксклюзив
27 мая, 13:16 • 159628 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Эксклюзив
27 мая, 11:19 • 112639 просмотра

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Эксклюзив
27 мая, 08:04 • 107788 просмотра

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
90%
745мм
Популярные новости

Атака беспилотников на москву: горит технопарк, "серьезных повреждений и пострадавших нет"

28 мая, 03:12 • 9776 просмотра

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют, угроза из Средиземного остается - ВМС

28 мая, 03:39 • 15233 просмотра

Трамп планирует возродить ядерную энергетику в США: подписан ряд указов

07:26 • 43071 просмотра

На Сумском направлении россияне накапливают 50 тысяч военных - Зеленский

07:37 • 20467 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

08:54 • 39911 просмотра
публикации

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 103066 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 121443 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 127343 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

27 мая, 13:16 • 159628 просмотра

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 234233 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Олег Синегубов

Фридрих Мерц

Франк-Вальтер Штайнмайер

Алексей Чернышов

Линдси Грэм

Актуальные места

Берлин

Киев

Белый дом

Норвегия

Швейцария

Реклама
УНН Lite

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

08:54 • 40641 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 37934 просмотра

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

27 мая, 16:05 • 43829 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 112298 просмотра

American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

27 мая, 08:52 • 112450 просмотра
Актуальное

Шахед-136

9К720 Искандер

Кх-59

Калибр (семейство ракет)

Железный купол

Telegram планирует привлечь $1,5 млрд в виде облигаций, несмотря на юридические проблемы Дурова - WSJ

Киев • УНН

 • 444 просмотра

Telegram планирует привлечь $1,5 млрд в виде облигаций, несмотря на юридические проблемы Павла Дурова во Франции. Инвесторы, включая BlackRock и Mubadala, готовы поддержать компанию.

Telegram планирует привлечь $1,5 млрд в виде облигаций, несмотря на юридические проблемы Дурова - WSJ

Telegram собирается привлечь $1,5 млрд в виде облигаций, несмотря на юридические проблемы генерального директора Павла Дурова, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

"Когда в начале этого месяца приложение для обмена сообщениями Telegram предлагало продажу облигаций в США, его генеральный директор застрял во Франции, где ему предъявили уголовные обвинения. Это не помешало компании привлечь инвесторов. По словам людей, знакомых с ситуацией, в среду Telegram собирается привлечь не менее $1,5 млрд в виде облигаций, получив поддержку как новых, так и существующих спонсоров", - говорится в публикации.

Сделка, как отмечается, является признаком того, что инвесторы по-прежнему готовы поддерживать Telegram, несмотря на правовую опасность, с которой сталкивается Павел Дуров, которому во Франции предъявлены предварительные обвинения в отказе сотрудничать с расследованиями незаконной деятельности, такой как детская порнография в его приложении. Дуров и Telegram оспаривают утверждение французских чиновников о том, что компания отказывалась сотрудничать с уголовными расследованиями.

По словам людей, Telegram намерен установить цену пятилетних облигаций на уровне 9%. Компания планирует использовать вырученные средства для выкупа оставшегося долга по облигациям, выпущенным в 2021 году, которые должны погаситься в марте следующего года. Ранее компания выкупила около 400 миллионов долларов этих облигаций наличными.

Среди инвесторов - существующие держатели облигаций Telegram, в том числе американская компания по управлению активами BlackRock и государственная инвестиционная компания Абу-Даби Mubadala, сообщили источники. Ожидается, что среди новых инвесторов будет хедж-фондовая фирма Citadel и другие, сообщили источники.

Как и в случае с предыдущим выпуском облигаций Telegram, инвесторы в новые облигации будут иметь возможность конвертировать свой долг в акции со скидкой, если компания решит стать публичной. Однако первичное публичное размещение в ближайшем будущем маловероятно, учитывая правовую неопределенность Дурова и волатильность рынка, отмечает издание.

Хотя Дуров был освобожден под залог, ему запрещено покидать Францию ​​без разрешения, пока продолжается расследование.

12 мая Дуров запросил особое разрешение на посещение США для переговоров с инвесторами, но запрос был отклонен, поскольку причина поездки была "ни убедительной, ни обоснованной", заявили французские прокуроры.

Ранее французские чиновники разрешали Дурову ездить в марте и апреле в Дубай, где он живет и где базируется Telegram. В 2021 году Франция и Объединенные Арабские Эмираты предоставили гражданство Дурову, родившемуся в россии.

Дополнение

На фоне юридической опасности Telegram продолжал расти. В марте Дуров сказал, что приложение достигло 1 миллиарда активных пользователей в месяц. Во вторник он сказал, что у приложения более 15 миллионов платных подписчиков, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Telegram сообщил инвесторам, что в 2024 году он получил прибыль в размере около 540 миллионов долларов при выручке в 1,4 миллиарда долларов, по словам людей, знакомых с этим вопросом. Это больше, чем убыток в размере 173 миллионов долларов при выручке в 342 миллиона долларов в 2023 году, согласно финансовым отчетам, с которыми ознакомилась The Wall Street Journal.

В 2025 году Telegram прогнозирует прибыль в размере более 700 миллионов долларов при выручке в 2 миллиарда долларов, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

Финансовые показатели Telegram поддерживаются партнерскими отношениями с разработчиками, которые создают приложения и ботов поверх услуг компании, покупками цифровых "звезд" в приложении для отправки подарков и покупки услуг, в дополнение к его рекламному бизнесу.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
Павел Дуров
BlackRock
Дубай
Телеграмма
Франция
Объединенные Арабские Эмираты
Соединенные Штаты
Brent
$64.08
Bitcoin
$108,932.10
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$36.99
Золото
$3,337.45
Ethereum
$2,658.13