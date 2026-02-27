Власники українських облігацій прагнуть покращення умов після обміну ВВП-варантами - Bloomberg
Деякі власники доларових облігацій України шукають способи отримати більш вигідні умови від уряду. Вони стверджують, що минулорічна реструктуризація цінних паперів, прив'язаних до ВВП, підірвала їхнє становище.
"Інвестори, які обміняли свої варанти в грудні, отримали новий клас доларового боргу, а деякі власники облігацій з попередньої реструктуризації обговорюють, чи варто їм домагатися аналогічних умов", повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. Власники облігацій розглядають новий борг класу C як такий, що пропонує кращий захист.
Юридична фірма Weil, Gotshal & Manges організовує обговорення між інвесторами, які можуть надіслати спільного листа до уряду з проханням відновити переговори, повідомили джерела. Якщо переговори між власниками облігацій класу A та B та урядом відбудуться, але ні до чого не призведуть, судовий позов залишається варіантом, додали джерела.
Речник Міністерства фінансів України, як зазначається, відмовився від коментарів, коли з ним зв'язалося агентство Bloomberg. Weil, Gotshal & Manges не відповіли на численні запити про коментарі.
Доларові облігації країни втратили свої прибутки після публікації звіту, що зробило їх найгіршими на ринках, що розвиваються, після Пакистану. Облігації з погашенням у 2036 році торгувалися більш ніж на 1 цент нижче, до 60,4 цента за долар станом на 13:25 у Лондоні.
За словами джерел, деякі кредитори хотіли дізнатися, чи передбачає нова програма Міжнародного валютного фонду для України нову реструктуризацію боргу, перш ніж ухвалювати рішення про свої наступні кроки.
У четвер МВФ схвалив чотирирічну програму підтримки України на суму 8,1 мільярда доларів. У своїй заяві він наголосив, що існує можливість для подальшої реструктуризації боргу в майбутньому, не вказуючи на негайну необхідність такої реструктуризації.
Тим не менш, згідно зі звітом, негативний сценарій фонду, що базується у Вашингтоні, прогнозував сукупний дефіцит фінансування обсягом 146,3 мільярда доларів протягом чотирьох років, який частково доведеться заповнити за рахунок "подальшого полегшення боргу в результаті глибшої реструктуризації".
"Потенційні виклики для процесу реструктуризації боргу сьогодні протистояли більш позитивним новинам з боку МВФ, - сказав Тімоті Еш, старший стратег з суверенних облігацій на ринках, що розвиваються, у RBC BlueBay. - МВФ передбачає ранній доступ до ринку до 2029 року, сподіваємося, що це не ускладнить цей графік".
Тревор Лессард, заступник голови МВФ в Україні, сказав, що переговори є питанням боргових консультантів та власників облігацій. "Але ми стежимо за ситуацією, і якщо щось зміниться, нам доведеться змінити наш підхід", - зазначив він.
ВВП-варанти - це порівняно нішева форма боргу, пов’язана з темпами економічного зростання країни, зазначає видання. Українські облігації були виключені з реструктуризації на суму 20 мільярдів доларів у 2024 році через складність та потенційно великі виплати внаслідок повоєнного економічного відновлення, пише видання.
Але в грудні Україна досягла угоди з групою інвесторів про обмін варантів на суму до 3,2 мільярда доларів на новий клас облігацій, що є частиною ширших зусиль щодо стабілізації державних фінансів на тлі триваючого вторгнення росії.
Двома основними каменями спотикання під час цих переговорів були ступінь захисту, наданий новим облігаціям класу C у будь-якій майбутній реструктуризації, відомій як "відновлення збитків", та права голосу, пов'язані з цінними паперами. Обидві ці особливості деякі власники облігацій класів A та B розглядали як такі, що ставлять їх у невигідне становище, зокрема тому, що захист від відновлення збитків за їхнім боргом закінчився в січні.
У початковій реструктуризації 2024 року власників облігацій представляла велика група, до якої входили Amundi, BlackRock, Wellington Management та Amia Capital.
