Власники українських облігацій прагнуть покращення умов після обміну ВВП-варантами - Bloomberg

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Ексклюзив
15:15 • 9460 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 16744 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 26997 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 29928 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 35956 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 50357 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 45001 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38773 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33094 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 53147 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
87%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ27 лютого, 10:09 • 13744 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла27 лютого, 11:04 • 13312 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto27 лютого, 12:25 • 21271 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 16248 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 14333 перегляди
Публікації
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 9434 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 10561 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 14383 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 16294 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto27 лютого, 12:25 • 21317 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Блогери
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Угорщина
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto18:52 • 976 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові17:35 • 3190 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto16:49 • 4188 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 25109 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 22330 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The Washington Post
TikTok
Instagram

Власники українських облігацій прагнуть покращення умов після обміну ВВП-варантами - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1594 перегляди

Деякі власники доларових облігацій України шукають способи отримати більш вигідні умови від уряду. Вони стверджують, що минулорічна реструктуризація цінних паперів, прив'язаних до ВВП, підірвала їхнє становище.

Власники українських облігацій прагнуть покращення умов після обміну ВВП-варантами - Bloomberg

Деякі власники доларових облігацій України шукають способи отримати більш вигідні умови від уряду, стверджуючи, що минулорічна реструктуризація цінних паперів, прив'язаних до ВВП, підірвала їхнє становище, з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Інвестори, які обміняли свої варанти в грудні, отримали новий клас доларового боргу, а деякі власники облігацій з попередньої реструктуризації обговорюють, чи варто їм домагатися аналогічних умов", повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. Власники облігацій розглядають новий борг класу C як такий, що пропонує кращий захист.

Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів18.12.25, 19:59 • 22479 переглядiв

Юридична фірма Weil, Gotshal & Manges організовує обговорення між інвесторами, які можуть надіслати спільного листа до уряду з проханням відновити переговори, повідомили джерела. Якщо переговори між власниками облігацій класу A та B та урядом відбудуться, але ні до чого не призведуть, судовий позов залишається варіантом, додали джерела.

Речник Міністерства фінансів України, як зазначається, відмовився від коментарів, коли з ним зв'язалося агентство Bloomberg. Weil, Gotshal & Manges не відповіли на численні запити про коментарі.

Доларові облігації країни втратили свої прибутки після публікації звіту, що зробило їх найгіршими на ринках, що розвиваються, після Пакистану. Облігації з погашенням у 2036 році торгувалися більш ніж на 1 цент нижче, до 60,4 цента за долар станом на 13:25 у Лондоні.

За словами джерел, деякі кредитори хотіли дізнатися, чи передбачає нова програма Міжнародного валютного фонду для України нову реструктуризацію боргу, перш ніж ухвалювати рішення про свої наступні кроки.

У четвер МВФ схвалив чотирирічну програму підтримки України на суму 8,1 мільярда доларів. У своїй заяві він наголосив, що існує можливість для подальшої реструктуризації боргу в майбутньому, не вказуючи на негайну необхідність такої реструктуризації.

Тим не менш, згідно зі звітом, негативний сценарій фонду, що базується у Вашингтоні, прогнозував сукупний дефіцит фінансування обсягом 146,3 мільярда доларів протягом чотирьох років, який частково доведеться заповнити за рахунок "подальшого полегшення боргу в результаті глибшої реструктуризації".

"Потенційні виклики для процесу реструктуризації боргу сьогодні протистояли більш позитивним новинам з боку МВФ, - сказав Тімоті Еш, старший стратег з суверенних облігацій на ринках, що розвиваються, у RBC BlueBay. - МВФ передбачає ранній доступ до ринку до 2029 року, сподіваємося, що це не ускладнить цей графік".

Тревор Лессард, заступник голови МВФ в Україні, сказав, що переговори є питанням боргових консультантів та власників облігацій. "Але ми стежимо за ситуацією, і якщо щось зміниться, нам доведеться змінити наш підхід", - зазначив він.

У МВФ заявили про необхідність просування Україною реформ за новою програмою, згадали про ПДВ27.02.26, 18:53 • 1976 переглядiв

ВВП-варанти - це порівняно нішева форма боргу, пов’язана з темпами економічного зростання країни, зазначає видання. Українські облігації були виключені з реструктуризації на суму 20 мільярдів доларів у 2024 році через складність та потенційно великі виплати внаслідок повоєнного економічного відновлення, пише видання.

Але в грудні Україна досягла угоди з групою інвесторів про обмін варантів на суму до 3,2 мільярда доларів на новий клас облігацій, що є частиною ширших зусиль щодо стабілізації державних фінансів на тлі триваючого вторгнення росії.

Двома основними каменями спотикання під час цих переговорів були ступінь захисту, наданий новим облігаціям класу C у будь-якій майбутній реструктуризації, відомій як "відновлення збитків", та права голосу, пов'язані з цінними паперами. Обидві ці особливості деякі власники облігацій класів A та B розглядали як такі, що ставлять їх у невигідне становище, зокрема тому, що захист від відновлення збитків за їхнім боргом закінчився в січні.

У початковій реструктуризації 2024 року власників облігацій представляла велика група, до якої входили Amundi, BlackRock, Wellington Management та Amia Capital.

МВФ перегляне програму для України на $8,1 млрд у разі успішних мирних переговорів - Георгієва27.02.26, 08:35 • 3914 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаФінанси
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Міжнародний валютний фонд
BlackRock
Bloomberg