Власники українських облігацій прагнуть покращення умов після обміну ВВП-варантами - Bloomberg

Деякі власники доларових облігацій України шукають способи отримати більш вигідні умови від уряду, стверджуючи, що минулорічна реструктуризація цінних паперів, прив'язаних до ВВП, підірвала їхнє становище, з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Інвестори, які обміняли свої варанти в грудні, отримали новий клас доларового боргу, а деякі власники облігацій з попередньої реструктуризації обговорюють, чи варто їм домагатися аналогічних умов", повідомляють джерела, знайомі з цим питанням. Власники облігацій розглядають новий борг класу C як такий, що пропонує кращий захист.

Юридична фірма Weil, Gotshal & Manges організовує обговорення між інвесторами, які можуть надіслати спільного листа до уряду з проханням відновити переговори, повідомили джерела. Якщо переговори між власниками облігацій класу A та B та урядом відбудуться, але ні до чого не призведуть, судовий позов залишається варіантом, додали джерела.

Речник Міністерства фінансів України, як зазначається, відмовився від коментарів, коли з ним зв'язалося агентство Bloomberg. Weil, Gotshal & Manges не відповіли на численні запити про коментарі.

Доларові облігації країни втратили свої прибутки після публікації звіту, що зробило їх найгіршими на ринках, що розвиваються, після Пакистану. Облігації з погашенням у 2036 році торгувалися більш ніж на 1 цент нижче, до 60,4 цента за долар станом на 13:25 у Лондоні.

За словами джерел, деякі кредитори хотіли дізнатися, чи передбачає нова програма Міжнародного валютного фонду для України нову реструктуризацію боргу, перш ніж ухвалювати рішення про свої наступні кроки.

У четвер МВФ схвалив чотирирічну програму підтримки України на суму 8,1 мільярда доларів. У своїй заяві він наголосив, що існує можливість для подальшої реструктуризації боргу в майбутньому, не вказуючи на негайну необхідність такої реструктуризації.

Тим не менш, згідно зі звітом, негативний сценарій фонду, що базується у Вашингтоні, прогнозував сукупний дефіцит фінансування обсягом 146,3 мільярда доларів протягом чотирьох років, який частково доведеться заповнити за рахунок "подальшого полегшення боргу в результаті глибшої реструктуризації".

"Потенційні виклики для процесу реструктуризації боргу сьогодні протистояли більш позитивним новинам з боку МВФ, - сказав Тімоті Еш, старший стратег з суверенних облігацій на ринках, що розвиваються, у RBC BlueBay. - МВФ передбачає ранній доступ до ринку до 2029 року, сподіваємося, що це не ускладнить цей графік".

Тревор Лессард, заступник голови МВФ в Україні, сказав, що переговори є питанням боргових консультантів та власників облігацій. "Але ми стежимо за ситуацією, і якщо щось зміниться, нам доведеться змінити наш підхід", - зазначив він.

ВВП-варанти - це порівняно нішева форма боргу, пов’язана з темпами економічного зростання країни, зазначає видання. Українські облігації були виключені з реструктуризації на суму 20 мільярдів доларів у 2024 році через складність та потенційно великі виплати внаслідок повоєнного економічного відновлення, пише видання.

Але в грудні Україна досягла угоди з групою інвесторів про обмін варантів на суму до 3,2 мільярда доларів на новий клас облігацій, що є частиною ширших зусиль щодо стабілізації державних фінансів на тлі триваючого вторгнення росії.

Двома основними каменями спотикання під час цих переговорів були ступінь захисту, наданий новим облігаціям класу C у будь-якій майбутній реструктуризації, відомій як "відновлення збитків", та права голосу, пов'язані з цінними паперами. Обидві ці особливості деякі власники облігацій класів A та B розглядали як такі, що ставлять їх у невигідне становище, зокрема тому, що захист від відновлення збитків за їхнім боргом закінчився в січні.

У початковій реструктуризації 2024 року власників облігацій представляла велика група, до якої входили Amundi, BlackRock, Wellington Management та Amia Capital.

