Владельцы украинских облигаций стремятся к улучшению условий после обмена ВВП-варрантами - Bloomberg

Некоторые владельцы долларовых облигаций Украины ищут способы получить более выгодные условия от правительства, утверждая, что прошлогодняя реструктуризация ценных бумаг, привязанных к ВВП, подорвала их положение, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Инвесторы, обменявшие свои варранты в декабре, получили новый класс долларового долга, а некоторые владельцы облигаций из предыдущей реструктуризации обсуждают, стоит ли им добиваться аналогичных условий", сообщают источники, знакомые с этим вопросом. Владельцы облигаций рассматривают новый долг класса C как предлагающий лучшую защиту.

Юридическая фирма Weil, Gotshal & Manges организует обсуждения между инвесторами, которые могут направить совместное письмо правительству с просьбой возобновить переговоры, сообщили источники. Если переговоры между владельцами облигаций класса A и B и правительством состоятся, но ни к чему не приведут, судебный иск остается вариантом, добавили источники.

Представитель Министерства финансов Украины, как отмечается, отказался от комментариев, когда с ним связалось агентство Bloomberg. Weil, Gotshal & Manges не ответили на многочисленные запросы о комментариях.

Долларовые облигации страны потеряли свои прибыли после публикации отчета, что сделало их худшими на развивающихся рынках после Пакистана. Облигации с погашением в 2036 году торговались более чем на 1 цент ниже, до 60,4 цента за доллар по состоянию на 13:25 в Лондоне.

По словам источников, некоторые кредиторы хотели узнать, предусматривает ли новая программа Международного валютного фонда для Украины новую реструктуризацию долга, прежде чем принимать решения о своих следующих шагах.

В четверг МВФ одобрил четырехлетнюю программу поддержки Украины на сумму 8,1 миллиарда долларов. В своем заявлении он подчеркнул, что существует возможность для дальнейшей реструктуризации долга в будущем, не указывая на немедленную необходимость такой реструктуризации.

Тем не менее, согласно отчету, негативный сценарий фонда, базирующегося в Вашингтоне, прогнозировал совокупный дефицит финансирования объемом 146,3 миллиарда долларов в течение четырех лет, который частично придется заполнить за счет "дальнейшего облегчения долга в результате более глубокой реструктуризации".

"Потенциальные вызовы для процесса реструктуризации долга сегодня противостояли более позитивным новостям со стороны МВФ, - сказал Тимоти Эш, старший стратег по суверенным облигациям на развивающихся рынках, в RBC BlueBay. - МВФ предусматривает ранний доступ к рынку до 2029 года, надеемся, что это не усложнит этот график".

Тревор Лессард, заместитель главы МВФ в Украине, сказал, что переговоры являются вопросом долговых консультантов и владельцев облигаций. "Но мы следим за ситуацией, и если что-то изменится, нам придется изменить наш подход", - отметил он.

ВВП-варранты - это сравнительно нишевая форма долга, связанная с темпами экономического роста страны, отмечает издание. Украинские облигации были исключены из реструктуризации на сумму 20 миллиардов долларов в 2024 году из-за сложности и потенциально больших выплат в результате послевоенного экономического восстановления, пишет издание.

Но в декабре Украина достигла соглашения с группой инвесторов об обмене варрантов на сумму до 3,2 миллиарда долларов на новый класс облигаций, что является частью более широких усилий по стабилизации государственных финансов на фоне продолжающегося вторжения России.

Двумя основными камнями преткновения во время этих переговоров были степень защиты, предоставленная новым облигациям класса C в любой будущей реструктуризации, известной как "восстановление убытков", и права голоса, связанные с ценными бумагами. Обе эти особенности некоторые владельцы облигаций классов A и B рассматривали как ставящие их в невыгодное положение, в частности потому, что защита от восстановления убытков по их долгу закончилась в январе.

В первоначальной реструктуризации 2024 года владельцев облигаций представляла большая группа, в которую входили Amundi, BlackRock, Wellington Management и Amia Capital.

