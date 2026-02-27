МВФ пересмотрит программу для Украины на $8,1 млрд в случае успешных мирных переговоров - Георгиева

Новая программа Международного валютного фонда для Украины на 8,1 млрд долл. будет пересмотрена в случае успешных мирных переговоров, сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева по итогам заседания Совета директоров, пишет УНН.

Программа будет оперативно пересмотрена в случае успешных мирных переговоров - отметила Георгиева.

По ее словам, новая программа МВФ для Украины "направлена на сохранение тяжело достигнутой макроэкономической и финансовой стабильности, а также на расширение и углубление структурных реформ по мере продолжения войны". "Это позволит решить проблему платежного баланса Украины и восстановить среднесрочную внешнюю устойчивость, обеспечить хорошие перспективы восстановления и роста в послевоенный период, а также облегчить Украине путь к вступлению в ЕС", - указала глава МВФ.

Согласно программе, по ее словам, "власти обязуются преодолеть давние препятствия для роста, в частности путем борьбы с коррупцией, содействия формализации экономической деятельности, решения проблемы уклонения от уплаты налогов и налоговых уклонений, реформирования энергетических рынков и укрепления инфраструктуры финансового рынка".

"Риски для соглашения EFF исключительно высоки. Успех программы будет зависеть не только от постоянной поддержки со стороны международного сообщества с целью сокращения бюджетных и внешних финансовых дефицитов и восстановления устойчивости долговой нагрузки, но и от непоколебимой решимости властей в реализации амбициозных структурных реформ и готовности к принятию дополнительных мер в случае необходимости", - подчеркнула Георгиева.

МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд

Дополняется...