МВФ перегляне програму для України на $8,1 млрд у разі успішних мирних переговорів - Георгієва
Київ • УНН
Нова програма МВФ для України на 8,1 млрд доларів буде переглянута у разі успішних мирних переговорів. Вона спрямована на збереження макроекономічної стабільності та розширення структурних реформ.
Нова програма Міжнародного валютного фонду для України на 8,1 млрд дол. буде переглянута у разі успішних мирних переговорів, повідомила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва за підсумками засідання Ради директорів, пише УНН.
Програма буде оперативно переглянута у разі успішних мирних переговорів
З її слів, нова програма МВФ для України "спрямована на збереження важко здобутої макроекономічної та фінансової стабільності, а також на розширення та поглиблення структурних реформ у міру продовження війни". "Це дозволить вирішити проблему платіжного балансу України та відновити середньострокову зовнішню стійкість, забезпечити гарні перспективи відновлення та зростання у післявоєнний період, а також полегшити Україні шлях до вступу до ЄС", - вказала очільниця МВФ.
Згідно з програмою, з її слів, "влада зобов'язується подолати давні перешкоди для зростання, зокрема шляхом боротьби з корупцією, сприяння формалізації економічної діяльності, вирішення проблеми уникнення сплати податків та податкових ухилень, реформування енергетичних ринків та зміцнення інфраструктури фінансового ринку".
"Ризики для угоди EFF винятково високі. Успіх програми залежатиме не лише від постійної підтримки з боку міжнародної спільноти з метою скорочення бюджетних та зовнішніх фінансових дефіцитів та відновлення стійкості боргового навантаження, а й від непохитної рішучості влади у реалізації амбітних структурних реформ та готовності до вжиття додаткових заходів у разі потреби", - підкреслила Георгієва.
