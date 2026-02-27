МВФ перегляне програму для України на $8,1 млрд у разі успішних мирних переговорів - Георгієва

$43.240.02
50.960.00
ukenru
26 лютого, 22:38 • 13526 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 23746 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 24058 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 25425 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 23531 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 37615 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 20373 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 97364 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 45912 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 53191 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
0м/с
88%
762мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Львові чоловік застосував перцевий балончик проти військового ТЦК та двох поліцейськихVideo26 лютого, 20:49 • 6400 перегляди
У Сербії з’явилися графіті з образами на адресу українського посла - ЗМІ26 лютого, 21:04 • 14695 перегляди
Велика Британія зосередила розробку балістичної ракети Nightfall на потребах України та поки не планує власні закупівлі26 лютого, 22:55 • 5398 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 4438 перегляди
ЗСУ знищили 1280 окупантів та сотні одиниць техніки за добуPhoto04:46 • 9472 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 37615 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон26 лютого, 13:46 • 31318 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 97364 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 76058 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 80170 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Женева
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком04:23 • 4562 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 12033 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 43302 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 53284 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 55760 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Опалення
Соціальна мережа
P-3 Orion

МВФ перегляне програму для України на $8,1 млрд у разі успішних мирних переговорів - Георгієва

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Нова програма МВФ для України на 8,1 млрд доларів буде переглянута у разі успішних мирних переговорів. Вона спрямована на збереження макроекономічної стабільності та розширення структурних реформ.

МВФ перегляне програму для України на $8,1 млрд у разі успішних мирних переговорів - Георгієва

Нова програма Міжнародного валютного фонду для України на 8,1 млрд дол. буде переглянута у разі успішних мирних переговорів, повідомила очільниця МВФ Крісталіна Георгієва за підсумками засідання Ради директорів, пише УНН.

Програма буде оперативно переглянута у разі успішних мирних переговорів

- зазначила Георгієва.

З її слів, нова програма МВФ для України "спрямована на збереження важко здобутої макроекономічної та фінансової стабільності, а також на розширення та поглиблення структурних реформ у міру продовження війни". "Це дозволить вирішити проблему платіжного балансу України та відновити середньострокову зовнішню стійкість, забезпечити гарні перспективи відновлення та зростання у післявоєнний період, а також полегшити Україні шлях до вступу до ЄС", - вказала очільниця МВФ.

Згідно з програмою, з її слів, "влада зобов'язується подолати давні перешкоди для зростання, зокрема шляхом боротьби з корупцією, сприяння формалізації економічної діяльності, вирішення проблеми уникнення сплати податків та податкових ухилень, реформування енергетичних ринків та зміцнення інфраструктури фінансового ринку".

"Ризики для угоди EFF винятково високі. Успіх програми залежатиме не лише від постійної підтримки з боку міжнародної спільноти з метою скорочення бюджетних та зовнішніх фінансових дефіцитів та відновлення стійкості боргового навантаження, а й від непохитної рішучості влади у реалізації амбітних структурних реформ та готовності до вжиття додаткових заходів у разі потреби", - підкреслила Георгієва.

МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд27.02.26, 00:38 • 13529 переглядiв

Доповнюється...

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Державний бюджет
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Міжнародний валютний фонд
Європейський Союз
Україна