МВФ пом'якшив умови для нової програми для України, перенісши prior actions в "маяки" - нардеп

$42.990.00
51.030.00
ukenru
Ексклюзив
06:42 • 2970 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 18787 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 36570 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 32671 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 33397 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 60044 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 80892 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 60924 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 34275 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 44790 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.4м/с
93%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російський дрон знищив будівлю райдержадміністрації на Чернігівщині13 лютого, 22:32 • 12786 перегляди
Атака на Київщину: двоє поранених, горів приватний будинок13 лютого, 23:02 • 5164 перегляди
Шмигаль: Київ та область отримали 20 МВт розподіленої генерації, очікуються нові потужності13 лютого, 23:38 • 9030 перегляди
Одеса зазнала нічної атаки БпЛА, пошкоджено житловий будинокPhoto14 лютого, 00:04 • 4516 перегляди
Зеленський: Україна не програє, адміністрація Трампа зрозуміла цей сигнал14 лютого, 01:57 • 4024 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 60045 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 80895 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 57653 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 76164 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 117393 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 10152 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 13609 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 35755 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 35738 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 39689 перегляди
Актуальне
Техніка
The Guardian
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка

МВФ пом'якшив умови для нової програми для України, перенісши prior actions в "маяки" - нардеп

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Міжнародний валютний фонд пом'якшив умови нової програми фінансування для України, перенісши prior actions в "маяки". Це означає відстрочку виконання вимог до середини весни.

МВФ пом'якшив умови для нової програми для України, перенісши prior actions в "маяки" - нардеп

Міжнародний валютний фонд пом'якшив умови щодо нової програми фінансування для України, перенісши prior actions в "маяки", з посиланням на джерела в уряді повідомив народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк у Telegram у суботу, пише УНН.

Підтвердив у джерел з уряду: так, МВФ перший моргнув. І здавався. Це справді безпрецедентно, але було можливим. Але. Це ще раз: тут просто перенесли prior actions в маяки

- написав Железняк.

При цьому він вказав, що "prior actions - що треба до програми зробити, "маяки" - під час".

"Тобто по факту, відклали строк до середини весни", - зазначив Железняк.

Водночас він вказав, що "тут важливий момент - вже це абсолютно навіть весною ніхто не проголосує в Раді". 

"Коротше, тут без зайвого можна сказати, що впертості влади можна позаздрити і у них вийшло. Молодці. Але це так само означає, що всі інші вимоги: і Світового банку, і Ukraine Facility, і майбутні від ЄС від цього моменту будуть сприйматися Радою, як перемовна позиція, яку завжди можна оскаржити", - підсумував нардеп.

Доповнення

Раніше Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів не подаватиме у лютому законопроєкт про обов'язкову реєстрацію платником ПДВ для ФОП з оборотом понад 1 млн грн.

Перед цим Bloomberg повідомляло, що Україна прагне пом'якшити непопулярний податковий законопроєкт, що стосується ПДВ для ФОПів, який вимагав МВФ. Цей закон називали умовою для розблокування понад 8 мільярдів доларів за програмою фінансування.

Міністерство фінансів у грудні оприлюднило проєкт закону про запровадження ПДВ для ФОП з 2027 року. Зміни передбачають зниження ставки єдиного податку з 5% до 3% для 3-ї групи ФОП, які досягнуть ліміту в 1 млн грн, та обов'язкову реєстрацію платником ПДВ.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Міжнародний валютний фонд
Юлія Свириденко
Світовий банк
Bloomberg
Європейський Союз
Ярослав Железняк
Україна