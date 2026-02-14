МВФ пом'якшив умови для нової програми для України, перенісши prior actions в "маяки" - нардеп

Міжнародний валютний фонд пом'якшив умови щодо нової програми фінансування для України, перенісши prior actions в "маяки", з посиланням на джерела в уряді повідомив народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк у Telegram у суботу, пише УНН.

Підтвердив у джерел з уряду: так, МВФ перший моргнув. І здавався. Це справді безпрецедентно, але було можливим. Але. Це ще раз: тут просто перенесли prior actions в маяки - написав Железняк.

При цьому він вказав, що "prior actions - що треба до програми зробити, "маяки" - під час".

"Тобто по факту, відклали строк до середини весни", - зазначив Железняк.

Водночас він вказав, що "тут важливий момент - вже це абсолютно навіть весною ніхто не проголосує в Раді".

"Коротше, тут без зайвого можна сказати, що впертості влади можна позаздрити і у них вийшло. Молодці. Але це так само означає, що всі інші вимоги: і Світового банку, і Ukraine Facility, і майбутні від ЄС від цього моменту будуть сприйматися Радою, як перемовна позиція, яку завжди можна оскаржити", - підсумував нардеп.

Доповнення

Раніше Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів не подаватиме у лютому законопроєкт про обов'язкову реєстрацію платником ПДВ для ФОП з оборотом понад 1 млн грн.

Перед цим Bloomberg повідомляло, що Україна прагне пом'якшити непопулярний податковий законопроєкт, що стосується ПДВ для ФОПів, який вимагав МВФ. Цей закон називали умовою для розблокування понад 8 мільярдів доларів за програмою фінансування.

Міністерство фінансів у грудні оприлюднило проєкт закону про запровадження ПДВ для ФОП з 2027 року. Зміни передбачають зниження ставки єдиного податку з 5% до 3% для 3-ї групи ФОП, які досягнуть ліміту в 1 млн грн, та обов'язкову реєстрацію платником ПДВ.