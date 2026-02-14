Уряд не подаватиме законопроєкт про ПДВ для ФОП у лютому
Київ • УНН
Кабінет міністрів не подаватиме законопроєкт про обов'язкову реєстрацію платником ПДВ для ФОП з оборотом понад 1 млн грн у лютому. Це повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко 13 лютого.
В лютому уряд не буде подавати законопроект про реєстрацію, ви кажете, порогу для ФОП для ПДВ
Доповнення
Раніше Bloomberg повідомляло, що Україна прагне пом'якшити непопулярний податковий законопроєкт, що стосується ПДВ для ФОПів, який вимагав МВФ. Цей закон називали умовою для розблокування понад 8 мільярдів доларів за програмою фінансування.
Міністерство фінансів у грудні оприлюднило проєкт закону про запровадження ПДВ для ФОП з 2027 року. Зміни передбачають зниження ставки єдиного податку з 5% до 3% для 3-ї групи ФОП, які досягнуть ліміту в 1 млн грн, та обов'язкову реєстрацію платником ПДВ.