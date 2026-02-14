$42.990.04
51.030.17
uk
Правительство не будет подавать законопроект о НДС для ФЛП в феврале

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Кабинет министров не будет подавать законопроект об обязательной регистрации плательщиком НДС для ФЛП с оборотом более 1 млн грн в феврале. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко 13 февраля.

Правительство не будет подавать законопроект о НДС для ФЛП в феврале

Кабинет министров в феврале не будет подавать законопроект об обязательной регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) для плательщиков единого налога (ФЛП) с годовым оборотом более 1 млн грн, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко во время выступления в парламенте 13 февраля, пишет УНН.

В феврале правительство не будет подавать законопроект о регистрации, вы говорите, порога для ФЛП для НДС

- сказала Свириденко.

Дополнение

Ранее Bloomberg сообщало, что Украина стремится смягчить непопулярный налоговый законопроект, касающийся НДС для ФЛП, который требовал МВФ. Этот закон называли условием для разблокирования более 8 миллиардов долларов по программе финансирования.

НДС для ФЛП: Bloomberg узнал о стремлении Украины смягчить "ключевое условие" для нового кредита МВФ06.02.26, 14:30 • 4143 просмотра

Министерство финансов в декабре обнародовало проект закона о введении НДС для ФЛП с 2027 года. Изменения предусматривают снижение ставки единого налога с 5% до 3% для 3-й группы ФЛП, которые достигнут лимита в 1 млн грн, и обязательную регистрацию плательщиком НДС.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Международный валютный фонд
Юлия Свириденко
Bloomberg L.P.
Украина