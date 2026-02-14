Правительство не будет подавать законопроект о НДС для ФЛП в феврале
Киев • УНН
Кабинет министров не будет подавать законопроект об обязательной регистрации плательщиком НДС для ФЛП с оборотом более 1 млн грн в феврале. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко 13 февраля.
В феврале правительство не будет подавать законопроект о регистрации, вы говорите, порога для ФЛП для НДС
Дополнение
Ранее Bloomberg сообщало, что Украина стремится смягчить непопулярный налоговый законопроект, касающийся НДС для ФЛП, который требовал МВФ. Этот закон называли условием для разблокирования более 8 миллиардов долларов по программе финансирования.
Министерство финансов в декабре обнародовало проект закона о введении НДС для ФЛП с 2027 года. Изменения предусматривают снижение ставки единого налога с 5% до 3% для 3-й группы ФЛП, которые достигнут лимита в 1 млн грн, и обязательную регистрацию плательщиком НДС.