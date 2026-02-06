НДС для ФЛП: Bloomberg узнал о стремлении Украины смягчить "ключевое условие" для нового кредита МВФ

Украина стремится смягчить непопулярный налоговый законопроект, касающийся НДС для ФЛП, который Международный валютный фонд требует в качестве условия для разблокирования более 8 миллиардов долларов по программе финансирования, со ссылкой на слова людей, знакомых с этим вопросом, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Министерство финансов в Киеве завершает разработку законопроекта, который предусматривает повышение налогов для бизнеса. Но в оппозиции к нему Президент Владимир Зеленский, Премьер-министр Юлия Свириденко и многие законодатели", сообщили источники.

Украина получила предварительное одобрение кредита в ноябре. Сейчас она ожидает одобрения советом директоров МВФ, "который, как ожидается, рассмотрит четырехлетний пакет помощи позже в этом месяце". Подготовка налогового законопроекта является обязательным условием.

Этот спор усиливает вызовы, с которыми сталкиваются финансы Украины, отмечает издание. Украина получила временную передышку в декабре, когда ЕС согласился использовать совместные облигации для займа 90 миллиардов евро (106 миллиардов долларов) для финансирования военных и базовых государственных услуг в течение следующих двух лет, отмечает издание.

Первоначальный план законопроекта, пишет издание, заключался в том, чтобы Украина ввела налог на добавленную стоимость для самозанятых предпринимателей (ФЛП) с годовым доходом более одного миллиона гривен (более 23 000 долларов). Эти юридические лица широко используются украинским бизнесом, отчасти для оптимизации налогов, отмечает издание.

Хотя Украина изначально согласилась на этот шаг, "резкая общественная критика побудила чиновников пересмотреть его", пишет издание. "Зеленский приватно упрекнул министра финансов Сергея Марченко за согласие на такие непопулярные условия", сообщил один из источников издания. Марченко отказался комментировать инцидент.

Министерство Марченко теперь планирует смягчить законопроект, предложив повысить порог дохода от НДС до двух или четырех миллионов гривен, сообщили источники.

"Украинские власти склоняются к четырехкратному увеличению", сообщил Bloomberg Давид Арахамия, возглавляющий политсилу Зеленского в парламенте. Арахамия следит за переговорами как лидер крупнейшей группы в парламенте, указывает издание.

"Министерство планировало подать законопроект на рассмотрение Кабинета министров в прошлом месяце, но теперь отложило его до 10 февраля", сообщил человек, знакомый с процессом. Министерство финансов не сразу ответило на запрос о комментарии. МВФ отказался от комментариев.

"Предложенный закон, вероятно, все еще будет оставаться непопулярным среди истощенного войной населения, даже если размер группы, на которую будут распространяться новые налоговые меры, уменьшится", отмечает издание.

Экстремальные холода последних недель усилили трудности и увеличили расходы бизнеса, пишет издание. Многие предприниматели, включая малый бизнес, используют топливные генераторы для поддержания электроснабжения, что увеличивает их расходы.

"МВФ, похоже, более гибок в переговорах с Киевом, стремясь спасти программу, говорят люди, а директор-распорядитель Кристалина Георгиева посетила столицу в прошлом месяце в знак поддержки", - говорится в публикации.

"Желание МВФ спасти программу открывает путь для дальнейших переговоров по этим мерам", отмечает издание.

"Украинские законодатели и правительство также предлагают на закрытых встречах с МВФ ограничить контроль над так называемыми политически значимыми лицами", сказал Арахамия Bloomberg.

"Также есть обещание решить вопрос публично известных лиц (ПЭП), - сказал он, имея в виду лиц на государственной службе, которые подлежат усиленной проверке в рамках антикоррупционных мер. - Если это можно сделать в рамках одного закона, это было бы хорошо".

В Украине статус ПЭП сейчас применяется пожизненно к бывшим должностным лицам - ограничение, которое крайне непопулярно среди законодателей и государственных служащих. Критики говорят, что это правило сдерживает многих квалифицированных украинцев от поступления на государственную службу, отмечает издание.

Любые изменения, направленные на ограничение текущего пожизненного статуса ПЭП, отмечает издание, могут противоречить требованиям Парижской группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, межправительственного органа, целью которого является борьба с отмыванием денег.

"Многие законодатели будут выступать против таких изменений из-за опасений, что они могут оказаться политически непопулярными. Украина является одной из наиболее подверженных коррупции стран Европы, и скандал прошлого года с участием близких союзников Зеленского вызвал возмущение общественности", - говорится при этом в публикации.

Ослабление правил для политически значимых лиц, пишет издание, "также может вызвать озабоченность в Брюсселе относительно обязательств Украины бороться с коррупцией, что повредит давним стремлениям страны вступить в ЕС".

