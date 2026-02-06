$43.140.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

ПДВ для ФОПів: Bloomberg дізналося про прагнення України пом'якшити "ключову умову" для нового кредиту МВФ

Київ • УНН

 • 294 перегляди

Україна прагне пом'якшити непопулярний податковий законопроєкт, що стосується ПДВ для ФОПів, який вимагає МВФ. Це умова для розблокування понад 8 мільярдів доларів за програмою фінансування.

ПДВ для ФОПів: Bloomberg дізналося про прагнення України пом'якшити "ключову умову" для нового кредиту МВФ

Україна прагне пом'якшити непопулярний податковий законопроєкт, що стосується ПДВ для ФОПів, який вимагає Міжнародний валютний фонд як умову для розблокування понад 8 мільярдів доларів за програмою фінансування, з посиланням на слова людей, знайомих з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

"Міністерство фінансів у Києві завершує розробку законопроєкту, який передбачає підвищення податків для бізнесу. Але в опозиції щодо нього Президент Володимир Зеленський, Прем'єр-міністр Юлія Свириденко та багато законодавців", повідомили джерела.

Україна отримала попереднє схвалення кредиту в листопаді. Зараз вона очікує схвалення радою директорів МВФ, "яка, як очікується, розгляне чотирирічний пакет допомоги пізніше цього місяця". Підготовка податкового законопроєкту є обов'язковою умовою.

Ця суперечка посилює виклики, з якими стикаються фінанси України, зауважує видання. Україна отримала тимчасовий перепочинок у грудні, коли ЄС погодився використовувати спільні облігації для позики 90 мільярдів євро (106 мільярдів доларів) для фінансування військових та базових державних послуг протягом наступних двох років, зазначає видання.

Початковий план законопроєкту, пише видання, полягав у тому, щоб Україна запровадила податок на додану вартість для самозайнятих підприємців (ФОП) з річним доходом понад один мільйон гривень (понад 23 000 доларів). Ці юридичні особи широко використовуються українським бізнесом, частково для оптимізації податків, зазначає видання.

Хоча Україна спочатку погодилася на цей крок, "різка громадська критика спонукала чиновників переглянути його", пише видання. "Зеленський приватно дорікнув міністру фінансів Сергію Марченку за згоду на такі непопулярні умови", повідомило одне з джерел видання. Марченко відмовився коментувати інцидент.

Міністерство Марченка тепер планує пом'якшити законопроект, запропонувавши підвищити поріг доходу від ПДВ до двох або чотирьох мільйонів гривень,

повідомили джерела.

"Українська влада схиляється до чотирикратного збільшення", повідомив Bloomberg Давид Арахамія, який очолює політсилу Зеленського в парламенті. Арахамія стежить за переговорами як лідер найбільшої групи в парламенті, вказує видання.

"Міністерство планувало подати законопроєкт на розгляд Кабінету міністрів минулого місяця, але тепер відклало його до 10 лютого", повідомила людина, знайома з процесом. Міністерство фінансів не одразу відповіло на запит про коментар. МВФ відмовився від коментарів.

"Запропонований закон, імовірно, усе ще залишатиметься непопулярним серед виснаженого війною населення, навіть якщо розмір групи, на яку поширюватимуться нові податкові заходи, зменшиться", зауважує видання.

Екстремальні холоди останніх тижнів посилили труднощі та збільшили витрати бізнесу, пише видання. Багато підприємців, включаючи малий бізнес, використовують паливні генератори для підтримки електропостачання, що збільшує їхні витрати.

"МВФ, схоже, більш гнучкий у переговорах з Києвом, прагнучи врятувати програму, кажуть люди, а директор-розпорядник Крісталіна Георгієва відвідала столицю минулого місяця на знак підтримки", - ідеться у публікації.

"Бажання МВФ врятувати програму відкриває шлях для подальших переговорів щодо цих заходів", зазначає видання.

"Українські законодавці та уряд також пропонують на закритих зустрічах з МВФ обмежити контроль над так званими політично відомими особами", сказав Арахамія Bloomberg.

"Також є обіцянка вирішити питання публічно відомих осіб (ПЕП), - сказав він, маючи на увазі осіб на державній службі, які підлягають посиленій перевірці в межах антикорупційних заходів. - Якщо це можна зробити в межах одного закону, це було б добре".

В Україні статус ПЕП наразі застосовується довічно до колишніх посадовців - обмеження, яке є вкрай непопулярним серед законодавців та державних службовців. Критики кажуть, що це правило стримує багатьох кваліфікованих українців від вступу на державну службу, зазначає видання.

Будь-які зміни, спрямовані на обмеження поточного довічного статусу ПЕП, зауважує видання, можуть суперечити вимогам Паризької групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, міжурядового органу, метою якого є боротьба з відмиванням грошей.

"Багато законодавців виступатимуть проти таких змін через побоювання, що вони можуть виявитися політично непопулярними. Україна є однією з найбільш схильних до корупції країн Європи, і скандал минулого року за участю близьких союзників Зеленського викликав обурення громадськості", - ідеться при цьому у публікації.

Послаблення правил для політично відомих осіб, пише видання, "також може викликати занепокоєння в Брюсселі щодо зобов'язань України боротися з корупцією, що зашкодить давнім прагненням країни вступити до ЄС".

Юлія Шрамко

