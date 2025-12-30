Податки для ФОП у 2026 році: як змінюють та кому потрібні платіжні термінали

У 2026 році ставки податків для фізичних осіб підприємців не зростуть, але платити все одно доведеться більше, адже зросте мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум, від яких обчислюють податки та збори, пише УНН.

Розповідаємо на скільки більше доведеться платити, а також кому з ФОП доведеться сплачувати податок на додану вартість.

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум у 2026 році

З 1 січня 2026 року розмір мінімальної заробітної плати зросте з 8 тисяч до 8647 грн. Прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2026 року становитиме 3328 грн замість 3028 грн.

Як зміняться нарахування для ФОП

Зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму збільшить розмір єдиного податку, військового збору та соціального внеску для ФОП, які працюють на спрощеній системі оподаткування.

Єдиний податок:

ФОП І групи - 332,8 грн;

ФОП ІІ групи - 1729,4 грн.

Для підприємців на ІІІ групі оподаткування єдиний податок становить 5% (без ПДВ) або 3% (з ПДВ) від суми доходу.

Військовий збір для ФОПів I і II груп становитиме 864,7 грн на місяць (раніше 800 грн). ФОПи III групи і надалі платитимуть військовий збір в розмірі 1% від доходу.

Мінімальний єдиний соціальний внесок - 22% від мінімальної зарплати - з 2026 року знову стає обов'язковим. У 2026 році всі групи ФОПів платитимуть 1902,34 грн ЄСВ замість 1760 грн.

Право не платити ЄСВ за себе залишиться у ФОП, які також працюють найманими працівниками і за яких роботодавець вже сплачує внесок, а також військових за контрактом без найманих працівників.

Річні ліміти доходів

Річні ліміти доходів для ФОП також залежать від розміру мінімальної заробітної плати. Ці ліміти встановлюються 1 січня року і залишаються незмінними до кінця року.

Отже, річні ліміти для ФОП у 2026 році будуть наступні:

I група – 1 444 049 грн;

II група – 7 211 598 грн;

III група – 10 091 049 грн.

Платіжні термінали для підприємців

З наступного року всі фізичні особи підприємці, незалежно від групи, повинні встановити касовий апарат і дати клієнтові можливість оплатити покупку картою. Відмовляти у безготівковій оплаті буде заборонено. Виняток зроблено для тих, хто працює на території бойових дій або у тимчасовій окупації.