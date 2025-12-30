Налоги для ФЛП в 2026 году: как меняют и кому нужны платежные терминалы
Киев • УНН
В 2026 году ставки налогов для ФЛП не вырастут, но увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума приведет к росту отчислений. Изменения коснутся единого налога, военного сбора и ЕСВ, а также годовых лимитов доходов.
В 2026 году ставки налогов для физических лиц-предпринимателей не вырастут, но платить все равно придется больше, ведь вырастет минимальная заработная плата и прожиточный минимум, от которых исчисляются налоги и сборы, пишет УНН.
Рассказываем, на сколько больше придется платить, а также кому из ФОП придется уплачивать налог на добавленную стоимость.
Минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2026 году
С 1 января 2026 года размер минимальной заработной платы вырастет с 8 тысяч до 8647 грн. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2026 года составит 3328 грн вместо 3028 грн.
Как изменятся начисления для ФЛП
Рост минимальной заработной платы и прожиточного минимума увеличит размер единого налога, военного сбора и социального взноса для ФЛП, работающих на упрощенной системе налогообложения.
Единый налог:
- ФЛП I группы - 332,8 грн;
- ФЛП II группы - 1729,4 грн.
Для предпринимателей на III группе налогообложения единый налог составляет 5% (без НДС) или 3% (с НДС) от суммы дохода.
Военный сбор для ФЛП I и II групп составит 864,7 грн в месяц (ранее 800 грн). ФЛП III группы и в дальнейшем будут платить военный сбор в размере 1% от дохода.
Минимальный единый социальный взнос - 22% от минимальной зарплаты - с 2026 года снова становится обязательным. В 2026 году все группы ФЛП будут платить 1902,34 грн ЕСВ вместо 1760 грн.
Право не платить ЕСВ за себя останется у ФЛП, которые также работают наемными работниками и за которых работодатель уже уплачивает взнос, а также военных по контракту без наемных работников.
Годовые лимиты доходов
Годовые лимиты доходов для ФЛП также зависят от размера минимальной заработной платы. Эти лимиты устанавливаются 1 января года и остаются неизменными до конца года.
Итак, годовые лимиты для ФЛП в 2026 году будут следующие:
- I группа – 1 444 049 грн;
- II группа – 7 211 598 грн;
- III группа – 10 091 049 грн.
Платежные терминалы для предпринимателей
Со следующего года все физические лица-предприниматели, независимо от группы, должны установить кассовый аппарат и дать клиенту возможность оплатить покупку картой. Отказывать в безналичной оплате будет запрещено. Исключение сделано для тех, кто работает на территории боевых действий или во временной оккупации.