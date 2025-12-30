$42.220.15
Налоги для ФЛП в 2026 году: как меняют и кому нужны платежные терминалы

Киев • УНН

 • 150 просмотра

В 2026 году ставки налогов для ФЛП не вырастут, но увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума приведет к росту отчислений. Изменения коснутся единого налога, военного сбора и ЕСВ, а также годовых лимитов доходов.

Налоги для ФЛП в 2026 году: как меняют и кому нужны платежные терминалы

В 2026 году ставки налогов для физических лиц-предпринимателей не вырастут, но платить все равно придется больше, ведь вырастет минимальная заработная плата и прожиточный минимум, от которых исчисляются налоги и сборы, пишет УНН

Рассказываем, на сколько больше придется платить, а также кому из ФОП придется уплачивать налог на добавленную стоимость. 

Минимальная зарплата и прожиточный минимум в 2026 году 

С 1 января 2026 года размер минимальной заработной платы вырастет с 8 тысяч до 8647 грн. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января 2026 года составит 3328 грн вместо 3028 грн.

Как изменятся начисления для ФЛП 

Рост минимальной заработной платы и прожиточного минимума увеличит размер единого налога, военного сбора и социального взноса для ФЛП, работающих на упрощенной системе налогообложения. 

Единый налог: 

  • ФЛП I группы - 332,8 грн; 
    • ФЛП II группы - 1729,4 грн. 

      Для предпринимателей на III группе налогообложения единый налог составляет 5% (без НДС) или 3% (с НДС)  от суммы дохода. 

      Военный сбор для ФЛП I и II групп составит 864,7 грн в месяц (ранее 800 грн). ФЛП III группы и в дальнейшем будут платить военный сбор в размере 1% от дохода.

      Минимальный единый социальный взнос - 22% от минимальной зарплаты - с 2026 года снова становится обязательным. В 2026 году все группы ФЛП будут платить 1902,34 грн ЕСВ вместо 1760 грн.

      Право не платить ЕСВ за себя останется у ФЛП, которые также работают наемными работниками и за которых работодатель уже уплачивает взнос, а также военных по контракту без наемных работников. 

      Годовые лимиты доходов 

      Годовые лимиты доходов для ФЛП также зависят от размера минимальной заработной платы. Эти лимиты устанавливаются 1 января года и остаются неизменными до конца года. 

      Итак, годовые лимиты для ФЛП в 2026 году будут следующие: 

      • I группа – 1 444 049 грн;
        • II группа – 7 211 598 грн;
          • III группа – 10 091 049 грн.

            Платежные терминалы для предпринимателей 

            Со следующего года все физические лица-предприниматели, независимо от группы, должны установить кассовый аппарат и дать клиенту возможность оплатить покупку картой. Отказывать в безналичной оплате будет запрещено. Исключение сделано для тех, кто работает на территории боевых действий или во временной оккупации.

            Лилия Подоляк

