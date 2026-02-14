МВФ смягчил условия для новой программы для Украины, перенеся prior actions в "маяки" - нардеп

Международный валютный фонд смягчил условия новой программы финансирования для Украины, перенеся prior actions в "маяки", со ссылкой на источники в правительстве сообщил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк в Telegram в субботу, пишет УНН.

Подтвердил у источников из правительства: да, МВФ первый моргнул. И сдался. Это действительно беспрецедентно, но было возможно. Но. Это еще раз: здесь просто перенесли prior actions в маяки