МВФ смягчил условия для новой программы для Украины, перенеся prior actions в "маяки" - нардеп

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Международный валютный фонд смягчил условия новой программы финансирования для Украины, перенеся prior actions в "маяки". Это означает отсрочку выполнения требований до середины весны.

МВФ смягчил условия для новой программы для Украины, перенеся prior actions в "маяки" - нардеп

Международный валютный фонд смягчил условия новой программы финансирования для Украины, перенеся prior actions в "маяки", со ссылкой на источники в правительстве сообщил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк в Telegram в субботу, пишет УНН.

Подтвердил у источников из правительства: да, МВФ первый моргнул. И сдался. Это действительно беспрецедентно, но было возможно. Но. Это еще раз: здесь просто перенесли prior actions в маяки

- написал Железняк.

При этом он указал, что "prior actions - что нужно до программы сделать, "маяки" - во время".

"То есть по факту, отложили срок до середины весны", - отметил Железняк.

В то же время он указал, что "здесь важный момент - уже это абсолютно даже весной никто не проголосует в Раде".

"Короче, здесь без лишнего можно сказать, что упорству власти можно позавидовать и у них получилось. Молодцы. Но это так же означает, что все остальные требования: и Всемирного банка, и Ukraine Facility, и будущие от ЕС от этого момента будут восприниматься Радой, как переговорная позиция, которую всегда можно оспорить", - подытожил нардеп.

Дополнение

Ранее Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров не будет подавать в феврале законопроект об обязательной регистрации плательщиком НДС для ФОП с оборотом более 1 млн грн.

Перед этим Bloomberg сообщало, что Украина стремится смягчить непопулярный налоговый законопроект, касающийся НДС для ФОПов, который требовал МВФ. Этот закон называли условием для разблокирования более 8 миллиардов долларов по программе финансирования.

Министерство финансов в декабре обнародовало проект закона о введении НДС для ФОП с 2027 года. Изменения предусматривают снижение ставки единого налога с 5% до 3% для 3-й группы ФОП, которые достигнут лимита в 1 млн грн, и обязательную регистрацию плательщиком НДС.

Юлия Шрамко

