россия ударила по Украине баллистической ракетой, 106 из 120 дронов обезвредили

20 февраля, 19:44 • 13106 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 23620 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 19949 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 25500 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 25141 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 22240 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 25286 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 46181 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15528 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
20 февраля, 07:56 • 21600 просмотра
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Киевлянам не придется платить за отсутствующее отопление в январе, но есть нюансы 20 февраля, 21:00 • 5498 просмотра
Глава ООН по делам беженцев Салих назвал дипломатию единственным путем к завершению войны в Украине20 февраля, 21:26 • 4636 просмотра
В Удмуртии, вероятно, атакован завод, производящий "Орешник" и "Искандер" – мониторы20 февраля, 21:38 • 4344 просмотра
РФ распространяет фейки об украинцах во время Олимпийских игр в Италии – ЦПД20 февраля, 21:59 • 3760 просмотра
Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного судаPhoto21 февраля, 00:13 • 12394 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 26648 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 35936 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 46181 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 65307 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 102190 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 8676 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 12055 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 17901 просмотра
Трамп, похоже, с трудом не засыпал на инаугурационном заседании Совета мира - СМИVideo20 февраля, 08:31 • 40771 просмотра
Звезда "Эйфории" и "Анатомии страсти" Эрик Дэйн умер в 53 года после борьбы с БАС20 февраля, 06:37 • 43201 просмотра
россия ударила по Украине баллистической ракетой, 106 из 120 дронов обезвредили

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Ночью 21 февраля россия нанесла удар по Украине ракетой "Искандер-М" и 120 ударными БпЛА. Силы ПВО сбили или подавили 106 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

россия ударила по Украине баллистической ракетой, 106 из 120 дронов обезвредили

россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой и 120 дронами, 106 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 февраля (с 18:00 20 февраля) враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из Воронежской обл. – рф, а также 120 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях

- сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

РФ атаковала Одессу и район, есть повреждения в энергетике и пострадавшие21.02.26, 08:36 • 484 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер
Крым
Украина