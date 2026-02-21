россия ударила по Украине баллистической ракетой, 106 из 120 дронов обезвредили

россия ночью ударила по Украине баллистической ракетой и 120 дронами, 106 из которых сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 21 февраля (с 18:00 20 февраля) враг атаковал одной баллистической ракетой Искандер-М из Воронежской обл. – рф, а также 120 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, около 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях - сообщили в ВС ВСУ.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

