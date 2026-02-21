росія вдарила по Україні балістичною ракетою, 106 зі 120 дронів знешкодили

$43.270.03
20 лютого, 19:44 • 12881 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 23091 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 19613 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 25166 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 24928 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 22173 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 25191 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 45861 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15515 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
20 лютого, 07:56 • 21587 перегляди
Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО
Киянам не доведеться платити за відсутнє опалення у січні, але є нюанси 20 лютого, 21:00 • 5086 перегляди
Голова ООН у справах біженців Саліх назвав дипломатію єдиним шляхом до завершення війни в Україні20 лютого, 21:26 • 4268 перегляди
В удмуртії ймовірно атакований завод що виробляє "Орєшнік" та "Іскандер" – монітори20 лютого, 21:38 • 3974 перегляди
рф поширює фейки про українців під час Олімпійських ігор в Італії – ЦПД20 лютого, 21:59 • 3532 перегляди
Трамп запровадив глобальні 10-відсоткові мита у відповідь на рішення Верховного судуPhoto21 лютого, 00:13 • 12179 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 26375 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 35657 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 45861 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 65077 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 101935 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Олег Кіпер
То Лам
Сполучені Штати Америки
Україна
Вашингтон
Крим
Білий дім
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 8408 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 11930 перегляди
"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20 лютого, 13:28 • 17790 перегляди
Трамп схоже насилу не засинав на інавгураційному засіданні Ради миру - ЗМІVideo20 лютого, 08:31 • 40658 перегляди
Зірка "Ейфорії" та "Анатомії Грей" Ерік Дейн помер у 53 роки після боротьби з БАС20 лютого, 06:37 • 43092 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Фільм
Опалення

росія вдарила по Україні балістичною ракетою, 106 зі 120 дронів знешкодили

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Вночі 21 лютого росія завдала удару по Україні ракетою "Іскандер-М" та 120 ударними БпЛА. Сили ППО збили або придушили 106 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

росія вдарила по Україні балістичною ракетою, 106 зі 120 дронів знешкодили

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою і 120 дронами, 106 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 лютого (з 18:00 20 лютого) ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл. – рф, а також 120 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака, як вказано, триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

рф атакувала Одесу і район, є пошкодження в енергетиці і постраждалі21.02.26, 08:36 • 124 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Крим
Україна