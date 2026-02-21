росія вдарила по Україні балістичною ракетою, 106 зі 120 дронів знешкодили

росія вночі вдарила по Україні балістичною ракетою і 120 дронами, 106 з яких збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 21 лютого (з 18:00 20 лютого) ворог атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької обл. – рф, а також 120 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях - повідомили у ПС ЗСУ.

Атака, як вказано, триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

